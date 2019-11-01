Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile telefonla görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/XKwO6VVwdX— TSK (@TSKGnkur) 1 ноября 2019 г.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)