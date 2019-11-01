Kayıt
12:56 01 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

    Arınç: Ekrem Yeter benim damadım olmasaydı da yüzde 100 beraat ederdi

    AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 216
    Abone ol

    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Ekrem Yeter benim damadım olmasaydı da beraat ederdi" dedi. Damadı hakkındaki suçlamaların bir 'olgu' haline gelmediğini belirten Arınç, "Arınç'ın damadına yöneltilen iddiaların daha hafifleri yüzünden mahkum olanlar var. Bu ne iş? diyenler yüzde 100 haklıdır" ifadesini kullandı.

    Gazeteci-yazar Kemal Öztük’ün YouTube kanalındaki ilk konuğu, dün eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç oldu.

    Söyleşinin ikinci bölümü bugün yayınlandı ve burada Arınç, FETÖ'den yargılanan damadı Ekrem Yeter hakkında verilen beraat kararını ve kendilerine yöneltilen tepkileri değerlendirdi.

    ​Arınç, Öztürk'ün "En önemli kodu tabii ki son dönemde damadınızın beraat etmesinden sonra yaşananlar, bugüne kadar hiç konuşmadınız. En başta, damadınızın süregelen davası neydi, neler oldu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Özellikle dindar insanlar içerisinde bu FETÖ denen olguyla yolu kesişmemiş insan az bulunur. Ya okullarına gitmiştir, ya gazetelerini okumuştur. Bu insanlara karşı o tarihlerde bir sempati beslenmiş olabilir. Bundan dolayı suçlanmak, terör örgütü üyesi kabul edilmek, bunan dolayı yargılanmak yüz binlerce insanın kaderine düştü. (Ekrem Yeter) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doçentti, birkaç ay sonra profesör olacaktı. Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi 10 kardiyoloğundan bir tanesi. 15 Temmuz'dan sonra onlar da fevkalede bir üzüntü yaşadılar. Demokrasi meydanlarına koştular, tepkilerini verdiler. Sanıyorum eylül ayındaki KHK ile ihraç edildi. Sonra normal görevine devam edemedi. Özelde iş aradı, özeldekiler de KHK ile ihraç edilmiş bir insan, devletle karşı karşıya gelmek istemeyiz dediler. Neyse biz soframıza 5 tane daha tabak koyarak 7 kişilik soframıza oturduk. Bir sene geçti üzerinden, hiçbir soruşturma yok. 2017 Haziran'ında evinde bir arama yapıldı, emniyete götürüldü ve tutuklandı. Hepimiz şaşırdık ve üzüldük. Küçük torunlarımın ne kadar büyük üzüntü yaşadığını gözleriyle görmüş bir insanım. Sonra avukat arkadaşlar dedi ki, 'Bu suçlamaların hiçbiri gerçekçi değil, tahliye için müracaat edelim.' Beşinci gün tahliye edildi. Nihayet 17 Ekim'de ağır ceza mahkemesi iddia edilen suçların sabit olmaması sebebiyle beraat kararı verdi."

    'Biraz da benim ismim üzerinden tatmin olmaya çalışanlar var'

    Sözlerinin devamında damadının örgüt yöneticiliğinden değil, üyeliğinden yargılandığını belirten Arınç, "Kamuoyunu yanıltan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Algı. Önce peşinen suçlayıcı bir algı meydana getiriliyor. Olgu beraat kararıdır. Mahrem abilikten tutun, imamlıktan tutun, 'en çok arananlar'dan tutun..." ifadesini kullandı.

    Arınç, şöyle devam etti:

    "Biraz da benim ismim üzerinden tatmin olmaya çalışanlar da var. 'Bülent Arınç bize göre kötü, bunun acısını damadından çıkaralım.' Bu suçlamaların hiçbiri olgu haline gelmedi, bununla ilgili bir delil bulunamadığı yargı kararıyla sabit."

    'Sıradan bir insan da olsaydı beraat edebilirdi'

    Arınç, Yeter'in kendisinin damadı olması nedeniyle beraat ettiği yönündeki görüşlere katılmadığını söyledi. "Yüzde 100 beraat edecekti" diyen Arınç, devamında Türk Ceza Kanunu'na (TCK) atıfta bulundu ve "Öze döneyim, damadım da olmasaydı, sıradan bir insan da olsaydı beraat edebilirdi" diye konuştu.

    'Bu iddialar yüzde 100 doğrudur ve haksızlık vardır'

    Öztürk daha sonra birçok vatandaşın "Neden Bülent Arınç'ın damadı, hakkında bu kadar büyük iddialar varken beraat edebiliyor da, benim kızım hakkında daha azı varken beraat edemiyor" dediğini hatırlattı. Bunun üzerine Arınç, şunları kaydetti:

    "Bu iddialar yüzde 100 doğrudur ve haksızlık vardır. Bunu kabul etmemiz lazım. Bülent Arınç'ın damadının beraat etmesi karşılığında bir, Bülent Arınç'a, onun üzerinden damadına yüklenmek ve kamuoyu gözünde mahkum etmek düşüncesi taşıyan kötü niyetli insanlar var. Ama ondan çok daha fazlası sizin söylediklerinizi söylüyor, bunlar iyi niyetli insanlar. Bu iddialar ne kadar doğru olursa olsun, 'Bundan çok daha hafifleri için davalar açılmış ve mahkumiyet kararı verilmiş. Bu ne iş?' diyenler yüzde 100 haklıdır. Bu da yargının sorunudur. Yargının adalete ulaşma konusunda bugüne kadar ki beceriksizliği, suçun vasfını iyi tayin edememiş olmasıdır. Ne iddianameler var, saçmasapan.

    Ya dedim ilkokul öğrencisi böyle bir iddianame yazmaz. Hani şu 'cübbemi giyesim geliyor'. Kendim yargılandım 163'ten, kendimizi savunurken zorluk çektik. Şimdi bir iddianame düşünün, 25 sayfası kopyala-kes-yapıştır. 'FETÖ terör örgütü öyle bir örgüttür ki şunları şunları yapmıştır.' Geri kalan beş sayfası da sanık, kafadan atıyorum Seracettin Korkmaz'ın, inşallah bu isimde biri yoktur, cezalandırılması... Ne yapmış bu Seracettin? Belli değil. 'Zaman gazetesine abone olmuş.' bunu suç unsuru haline getirdiler. Çocuklarını onların okuluna göndermiş olması, açılışını siyasetçilerin başbakanıyla cumhurbaşkanıyla yaptıkları Bank Asya'da hesap bulundurması. Öğretmense aktif sendikalardan birine üye olması. Ya ne alaka, bu banka dediğimiz şey 15 Temmuz'a kadar açık kaldı. Dershanelerin kapatılması meselesi ayrı, o olayın içinde de faal rol oynamış bir insanım. Başta söylediğiniz şikayeti yapanların haklı olduğuna inanıyorum. 1. derece mahkemeler peşinen suçladılar. Buradan şunu anlıyoruz, bir kısım üzerinden bana vurmak, damadıma vurmak isteyenler haksız. Ama diğerleri de, inşallah biraz daha sabretsinler ki Yargıtay bu meseleyi çözümleyecektir. Suçun unsurlarını daha belirgin kabul edecektir."

    Etiketler:
    Damat, Yargı, KHK, Beraat, FETÖ, Ekrem Yeter, Bülent Arınç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı
    Ankara'da Cadılar Bayramı kutlandı
    Karikatür
    NATO’nun Su-57'ye verdiği kod isim açıklandı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet