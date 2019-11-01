MSB: İkinci Rus askeri heyeti bugün Ankara'ya geliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya geleceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında 'güvenli bölge' konusunda varılan mutabakat gereği ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya geleceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti’nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı."

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti’nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2019

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