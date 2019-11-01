Eren Erdem: Ne bugün korktum ne yarın korkacağım, cezaevine bir CHP'li olarak girdim ve CHP'li olarak çıktım

489 gün cezaevinde kaldıktan sonra dün tahliye edilen CHP PM Üyesi Eren Erdem, CHP İstanbul İl Merkezi’nde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Erdem "Ne bugün korktum ne yarın korkacağım. Cezaevine bir CHP'li olarak girdim ve CHP'li olarak çıktım" dedi.

'İşimizi dua ile görmek durumundayız'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin verdiği kararla tutuklu bulunduğu'nden tahliye edilen CHP eski Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte basın açıklaması düzenledi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Eren Erdem'in avukatları Onur Cingil, Zeynel Öztürk ve milletvekilleri ile birlikte partililer katıldı.

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre, basın açıklamasına katılanları selamlayan Eren Erdem, "Türkiye'de yargılamalara hukuki yaklaşımlar sergilemek mümkün değil. İşimizi dua ile görmek durumundayız. Birbirimize dua etmek suretiyle destek vermek durumundayız. Eskiden hem dua ederdik hem de hukuken üstümüze düşenleri de yapardık. Ama artık ikincisi pek işe yaramıyor. Ama biz yine hukuk demeye devam edeceğiz" dedi.

'Cezaevine suç işlediği için girmiş biri değilim'

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Erdem, "Ben cezaevine suç işlediği için girmiş biri değilim. Cezaevine işlenmiş suçlarla mücadele ettiği için girmiş biriyim. Demokrasiyi, adaleti, cumhuriyeti ortadan kaldırmaya çalışan bir anlayışla demokratik mücadele yaptığım için girmiş biriyim. Birileri bizi cezaevine soktuğu zaman bizi cezalandırılacağını, yıldıracağını tahayyül ediyor olabilir. Ancak hesaba katmadıkları bir şey var. Ben kurucu genel başkanı hakkında idam fermanı çıkarılmış, genel başkanları darbe dönemlerinde tutuklanmış bir siyasi hareketin mensubuyum. Dolayısıyla benim cezaevine girmek kaygısıyla söylenmesi gereken sözleri söylememem mensubu olduğum siyasi harekete hakaret olur. Hep beraber aynı duyarlılıkla Türkiye'nin gerçek demokrasi ile bütünleşmesi için devam edeceğiz. Cezaevine bir CHP'li olarak girdim, CHP'li olarak çıktım" dedi.

'Osman Kavala ile gün içinde bağırarak sohbet ederdik'

'Beraat edeceğime eminim'

Terörden yargılandığını söyleyen Erdem, “Cezaevinde çok sayıda insan cezaevinde haksız ve hukuksuz yere siyasi bedel ödüyor. Her biriyle de bu süreçte dayanışma içinde oldum. Selahattin Demirtaş da cezaevinde. Aynı nedenlerle cezaevinde. Sürecimizde birbirine benziyor. Osman Kavala ile yan koğuşlardaydık. Birbirimizi küçük bir camdan görürdük. Gün içinde bağırarak sohbet ederdik. Terörden yargılanmanın ağırlığını omuzlarımda taşıyorum. Yargıçları onurlu halkın vicdanına teslim etmek isterim. Eğer siz şairi, yazarı, siyasetçiyi terörist yaparsanız. Terör şiir yazan, konuşan, siyaset yapan bir şeye dönüşür. Siz teröre dünyanın en entelektüel elbisesini giydirirsiniz. Türkiye'de yaşanan budur” ifadelerini kullandı.

Yargı sürecinin devam ettiğini belirten Erdem, "Ben bu davadan berat edeceğimden eminim. Cumhuriyet Gazetesi davasıyla bizim davamız bire bir emsaldir. Yargıtay'da hala hukuka bağlı hakimlerin olduğunu son çıkan kararlarla gözlemdim. Bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu mücadelemiz CHP'yi iktidara getirecektir. Beni 28 Şubat'ta kendilerine zulüm edenleri adeta örnek alan, onlara benzemiş bir güruh rehin aldı. Onlar kendilerine zulüm edenlere benzediler ama biz onlara benzemeyeceğiz. Biz herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.