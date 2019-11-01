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14:27 01 Kasım 2019
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    İBB: Yağmur bitti, pastırma sıcakları geliyor

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    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da etkili olan yağışla ilgili açıklama yaptı. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini sıcak havalara bırakacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yağışla ilgili yapılan açıklamada İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle il genelinde ortalama 34 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi.

    Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini ilerleyen günlerde pastırma sıcaklarına bırakacağı ifade edildi.

    '13 su basması ihbarı yapıldı'

    İBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

    "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un verilene göre, İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları ve göllenmeler yaşandı. Sarıyer ve Beykoz'da ana caddelerde görülen göllenmelere İBB ekipleri anında müdahale ederek suları tahliye etti. İstanbul İtfaiyesi de gece boyunca 13 ayrı binadan gelen su basması ihbarını değerlendirerek olaylara müdahale etti"

    '34 KG yağış kaydedildi'

    "Gece boyunca özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimizde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde en fazla yağış Kilyos ve Anadolu Fenerinde (80-85 kg) gözlenirken, il genelinde ortalama 34 kg yağış kaydedildi. İl genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi bekleniyor. Sağanak yağmur ile birlikte rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-60km/s) esmeye devam edeceği, sıcaklıkların 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor"

    '20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor'

    "Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava Pazar günü rüzgârın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların 'Pastırma Yazı' ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor"

     

    Etiketler:
    Hava durumu, Fırtına, Yağış, Yağmur, İBB, İstanbul
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