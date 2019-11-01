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    Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir

    Şule Çet davasında sanık Akand’ın avukatı dudak okuma raporuna itiraz etti

    © Fotoğraf : Twitter
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    Şule Çet davasında yargılanan sanık Berk Akand'ın avukatı Paşa Büyükkayaer, sanıkların asansör önündeki görüşmelerinin içeriğinin net olarak tespit edilemediği belirtilen rapora itiraz etti. Büyükkayaer, görüntülerin yeniden başka bir bilirkişiye verilerek dudak okuma yöntemiyle görüşmenin tespit edilmesine karar verilmesini talep etti.

    Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman bilirkişilere gönderilerek, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine karar vermişti.

    Çet'in ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda önemli bir delil olacağı belirtilen görüşme içeriklerine ilişkin hazırlanan rapor tamamlanarak mahkemeye gönderilmişti. Dava dosyasına giren raporda şüphelinin alkollü olmasına bağlı olarak dudaklarındaki koordinasyon bozukluğu, sakal ve bıyığının bulunması, kamera çekiminin yüz ve dudakları net olarak göstermemesi gibi nedenlerle sanıklar arasında geçen görüşmenin içeriğinin net olarak tespit edilemediği bildirilmişti.

    ‘Konuşmanın açığa çıkması yargılamanın salahiyeti açısından önemli’

    Sanık Berk Akand'ın avukatı Paşa Büyükkayaer, söz konusu rapora itiraz ederek, yeniden dudak okuma yöntemiyle görüşme içeriğinin tespit edilmesini talep etti. Büyükkayaer, itiraz dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

    "Müvekkil ile Çağatay Aksu’nun aralarında geçen bahse geçen konuşma olayın sıcaklığı, panik ve heyecan unsurları göz önüne alınarak değerlendirildiğinde hayatın olağan akışı gereği maddi gerçeğin ortaya çıkması konusunda en önemli delillerden biri olup, işbu konuşmanın açığa çıkması yargılamanın salahiyeti açısından oldukça önemlidir. Mahkemenizce ilgili kurumlara yazılan müzekkerelerde ısrarla 'dudak okuma uzmanı' bulunup bulunmadığı sorulmuş olup, muhtemel ki ilgili kurumlar tarafından da bünyelerinde bu isim altında bir kadro bulunmadığından olumlu bir cevap verilememiştir. İş bu sebeple mahkemeniz tarafından tespit edilecek kurumlara yazılacak yeni müzekkerelerin ekine kamera görüntülerinin de eklenerek, iş bu görüntünün çözümünün yapılmasının istenilmesini talep ediyoruz. Mahkemeniz tarafından ısrarla 'dudak okuma uzmanı' bulunup bulunmadığının araştırılmaya devam edilmesi halinde yargılama konusu olay maalesef ki açıklığa kavuşturulamayacaktır. Yargılama konusu olayın kamuoyu tarafından da yakından takip edildiği göz önüne alınarak, mahkemenizce tespit edilecek kurum, kuruluş ve derneklere kamera görüntülerinin de ekli olduğu müzekkereler yazılmasını ve direkt olarak konuşma içeriğinin çözümünün yapılmasının istenilmesini talep ediyoruz."

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    Etiketler:
    itiraz, Şule Çet, Çağatay Aksu, Berk Akand, dudak okuma
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