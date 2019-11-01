Ercan Kesal: Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum

Çukur adlı dizide 'İdris Koçovalı' karakterine hayat veren Ercan Kesal, eleştirileri kabul etmediğini söyledi. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" diye sordu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56.'sını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'ndeki konuğu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal oldu.

Son günlerde tartışma konusu olan 'Çukur' adlı dizide 'İdris Koçovalı' karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Kesal, diziye yönelik eleştirilerden hiç etkilenmediğini söyledi. Popüler bir dizide oynadığının farkında olduğunu aktaran Kesal, "Bilerek bu rolü oynadım. Oradaki karakteri içselleştirdim, o oldum. Kendim oldum. Setin en disiplinli yaşlısı olarak işimi hakkıyla yaptım. Kendi isteğimle de ayrıldım" dedi.

'Çukur'un çok izlenmesinden dolayı eleştiri aldığını kaydeden Kesal, ortaokuldaki çocuğun da akademisyenlerin de diziyi seyrettiğini söyledi. Kesal, dizinin garip bir izleyici skalası olduğunu belirterek "Bu önemli bir şey, demek ki senaryosu ve oyunculukları farklı. Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi.

Çukur'un İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal: Artık dizilerde oynamak istemiyorumhttps://t.co/MEf9fT5q6q pic.twitter.com/bbwfFLz0KP — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) November 1, 2019

​Söyleşiyi izleyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Kesal, "Oyunculuk konusunda kendiniz olun. Kameranın karşısında öyle durun, bir şeyi taklit etmeye çalışmayın, berbat olursunuz. Her şeyi oynamak zorunda değilsiniz. Okumazsanız oynayamazsınız, gözlem yapmazsanız yapamazsınız. Bütün filmler master tezidir, iyi filmler doktora tezidir" dedi.

Ercan Kesal, dizi ve filmlerde oynamak istemediğini belirterek, "Artık yönetmenlik yapmak istiyorum" açıklamasında bulundu.