HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz'a 15 yıla kadar hapis istemi

İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Keziban Yılmaz hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

AA'nın haberine göre iddianamede, 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 'Bermal'kod isimli H.B.A'nın Yılmaz hakkında verdiği ifade de yer aldı.

İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, KCK içinde delege ve kadın yapılanmasına üye olarak, bu yapılanmada sözde 'yargılama organında' görev aldığı anlaşılmıştır. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü PKK mensupları arasında iletişim sağladığı yönünde somut bilgiler elde edilmiştir. Yılmaz'ı ve ailesini yakından tanıdığı için tanık H.B.A'nın ifadelerine itibar edilmiştir. Terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılması, KHK ile kapatılan Mezopotamya Hukukçular Yardımlaşma Derneğinin üyesi olması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu yönünde değerlendirilmiştir."

Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Yılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.