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15:58 01 Kasım 2019
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    Akşener: Ben Erdoğan’ın yerinde olsam 'Buyur bilader' derdim

    © AA / Güven Yılmaz
    Türkiye
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı televizyon programında ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yaptırım tasarısını değerlendirdi. Tasarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığının incelenmesi yönünde bir madde bulunduğunu hatırlatan Akşener, “Ben Erdoğan’ın yerinde olsam 'buyur bilader' derdim” ifadesini kullandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TV5’te gazeteciler Suat Toktaş ve Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracakları yeni partilerle siyasette oluşacak tablonun ittifak senaryolarını nasıl etkileyebileceğini değerlendiren Akşener, üçüncü bir ittifak ihtimalini reddetmedi.

    © AA /
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    Akşener, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı partilerin de içerisinde yer alacağı bir ittifak kurulabileceğini söyledi ve bu formüle CHP’nin de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

    'Bu yaptırımlar olmasa dahi bizim ekonomimiz çok kırılgan'

    "Sayın Erdoğan’ın mal varlığının da incelenmesini içeren ve ekonomik yaptırımlar gibi bir tasarı var Temsilciler Meclisi'nde, bu konu gündeme geldiğinde 'Milli meseledir' deyip yine Erdoğan’ın yanında mı duracaksınız?’ sorusu üzerine Akşener, “Ben Sayın Erdoğan’ın yerinde olsam 'buyur bilader' derdim. Bu yaptırımlar olmasa dahi bizim ekonomimiz çok kırılgan. Üretim ekonomisinden beton ekonomisine geçildi ve kredi ile yürüyen bir sistem var. Damat bey başka bir pencereden bakıyor” diye konuştu.

    'Davutoğlu MHP ile iktidar olmaya çok gayret etti'

    Davutoğlu’nun 7 Haziran sürecinde yaşadıklarına değinen Akşener, "7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra sayın Davutoğlu MHP ile iktidar olmaya çok gayret etti. O dönemi ben biliyorum, bir duvar olundu ve sayın Davutoğlu çok oyalandı. CHP ile olan ilişkide de benzer bir durum oldu ama o süreç öyle ilerledi ki sayın Erdoğan CHP ile Ak Parti iktidarın oluşmasını istemedi. Sayın Bahçeli’de Ak Parti ile MHP iktidarını istemedi. Yarın tarih yazacak" dedi.

    'AK Partililer kenara kondu. AKP’liler öne geçti'

    Akşener, sözlerinin devamında şu görüşü dile getirdi:

    "Hani bir AK Partili, AKP’li diyorlar ya şimdi. AK Partililer kenara kondu. AKP’liler öne geçti. Televizyonlarda gördükçe ben dua ediyorum AKP’liler devam etsin konuşsun diye o insanlar bize çok fayda sağlıyor. O kadar çok insan görüyorum ki ben televizyonda 5 kitap okumamış her konuyu konuşan insanlar var. Korkunç."

    'Cumhur İttifakı çok duygusal ve mezara kadar bir ittifak'

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farklara değinen Akşener, "Millet İttifakı 24 Aralık’ta Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti de bizim listemizden girmek üzere 4 partili bir ittifak modeliydi ve görüşlerimiz elbet farklıydı. Tespitlerimiz ortak ama çözüm önerilerimiz elbette farklıydı ve bu oldukça iyi bir şeydir. Gerçekliğin rasyonalitenin merkezinde olduğu bir ittifaktır. Cumhur İttifakı ise çok duygusal ve mezara kadar bir ittifak. Neredeyse bir birleşme ve koalisyon var. Bizimki çare ve çözüm üreten bir ittifak" olduğunu söyledi.

    Akşener 31 Mart seçimlerini İYİ Parti ve CHP açısından değerlendirirken "31 Mart’ta Saadet partisi ayrı adaylarla çık biz. CHP ve İYİ Parti olarak ortaklaşa girdik seçimlere. Sayın Kılıçdaroğlu’na 31 Mart teklifini parti olarak götüren biziz. 31 Mart’ta ortaya çıkacak sonucu biz çalıştık. Eylül ayından itibaren bütün kurullarımız çalıştı. İstanbul’da 31 Mart akşamı oluşan 13 bin 500'lük fark 'başarabiliriz ve oluyormuş hissini getirdi" dedi.

    'Erdoğan şapkayı önüne koymaya başlamış'

    Akşener, “Geçen sene 29 Ekim havaalanının açılışında kutlanmıştı. Ben bu sene 29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katıldım ve bu sene çok iyi bir iş çıkarıldığını gördüm. Barış Pınarı Harekatı’na ve askerlerimize de bağlanan bir resepsiyondu. Cumhuriyet üzerinden bir tanım yapıldı. Bu da demektir ki Sn. Erdoğan şapkayı önüne koymaya başlamış. Ancak bu durumu 31 Mart sonrasında süreç getirdi. Herkes Cumhuriyet ile barışıyor” ifadesini kullandı.

    Akşener, Türkiye’de birçok konunun kadınlar üzerinden tartışıldığını ve buna tahammül edemediğinin altını çizerek şöyle konuştu:

    © AA / Murat Kula
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    28 Şubat’taki Meral Akşener’in bir sözü vardı: ‘İnek sağarken, yemek yaparken saçı dökülüyor diye başörtüsü taktırıyorsunuz ama doktora, hemşireye mi yakıştıramıyorsunuz?’ demiştim. Türkiye’de inanç, eğitim her konu kadınlar üzerinden tartışılıyor. Ben buna tahammül edemiyorum. Bu adamlar ne yapıyor bunun sorgulanması lazım. Bu konular konuşulurken bir de ‘hoşgörü’ kavramı kullanılıyor. Ben bu kavramı hiç sevmiyorum hoşgörü çok buyurgan bir tavır saygı duymak zorundayız."

    'Bildiğimiz tek şey Cumhur İttifakı var ve Erdoğan cumhurbaşkanı adayı'

    Bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmayacağı sorusunu ise Akşener, “Millet İttifakı'nın o zaman 3 adayı vardı ikinci tura kalan desteklenecekti. Şimdi ortada hiçbir şey yok. Çünkü daha henüz Babacan ve Davutoğlu bir parti kurmadı. Bugün bildiğimiz tek şey Cumhur İttifakı var ve Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı” sözleriyle cevapladı.

    Etiketler:
    İYİ Parti, Araştırma, Mal varlığı, Yaptırım, ABD Temsilciler Meclisi, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener
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