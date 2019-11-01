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15:58 01 Kasım 2019
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    Anayasa Mahkemesi

    AYM: Askeri okulların kapatılması Anayasaya aykırı değil

    © AA /
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının kapatılmasının ve öğrencilerinin durumlarına uygun okullara yerleştirilmesinin Anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.

    CHP’li milletvekilleri, askeri liseler, astsubay hazırlama okulları ile harp akademilerinin, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları gözetilmeden kapatılmasının eğitim ve öğrenim hakkını ihlal ettiği, adı geçen okullardan daha önce mezun olanlarla okulun kapatılması nedeniyle başka okullara nakledilen öğrenciler arasında eşitsizlik oluşturulduğunun Anayasaya aykırı olduğunu belirterek AYM’ye başvurmuştu.

    Başvuruyu değerlendiren AYM, söz konusu okulların kapatılmasının Anayasaya aykırı bulunmayarak iptal taleplerinin reddine karar verdi.

    AYM, kararında şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Ülke güvenliğinin sağlanmasında doğrudan sorumlu olan TSK’nın bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için askeri personel eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır. Askeri personel eğitim sisteminde yapılan değişikliğin amaçlanan kamu yararını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ise yerindeliğe ilişkin olup anayasallık denetiminde gözetilebilecek bir husus değildir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün FETÖ/PDY tarafından TSK içindeki mensupları vasıtasıyla gerçekleştirildiği, yargı mercilerince tespit edilmiştir. Örgüt hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda; örgütün en çok önem verdiği ve en fazla kadrolaştığı devlet kurumunun TSK olduğu, bu kadrolaşmasının uzun yıllar önce başladığı ve gizlilik içinde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Albay ve generalliğe kadar yükselen örgüt mensupları darbe girişiminden sonra yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda belirlenmiş ve bu kişiler ordudan ihraç edilmiştir. Belirtilen durum karşısında adı geçen örgütle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi, darbe tehdidinin giderilebilmesi ve tekrar etmesinin önlenmesi için yetkili makamlarca bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tedbirlerden biri de askeri personel yetiştirme sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır."

    Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesine 21 Temmuz 2016 tarihinde karar vermesinden sonra 669 sayılı KHK’nın 104. maddesiyle askeri liseler, astsubay hazırlama okulları ve harp akademilerinin kapatılmasının öngörüldüğü belirtilen kararda, "Anılan düzenlemeler 6756 sayılı kanunla aynen kabul edilerek yasalaşmıştır. Askerlik hizmetinin milli güvenliğin sağlanmasındaki önemi ve ağırlığı gözetildiğinde TSK’nın personel rejimi veya askeri personelin eğitim sistemi konusunda diğer kamu kurumlarına nazaran farklı uygulamalar ve tedbirler öngörülmesi olağan karşılanabilir. Özellikle olağanüstü hal ilanına neden olan olayın TSK içindeki bir örgüt tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kuralların darbe tehdidinin giderilmesi ve bir daha tekrarlanmaması amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır" 

    Etiketler:
    AYM, CHP, FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz, Anayasa Mahkemesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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