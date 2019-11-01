Bağdadi’nin özel hizmetlisi Çankırı’da yakalandı

Çankırı'da, IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında örgütün 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar arasında öldürülen elebaşı Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi de bulunuyor.