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15:58 01 Kasım 2019
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    Domates üreticilerinden Canan Karatay'a tepki: Gelsin, burada sağlıklı beslenmek nasılmış biz ona öğreteceğiz

    © İHA /
    Türkiye
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    İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” şeklindeki açıklamasına domates üreticilerinden tepki geldi.

    Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Canan Karatay’ın “Patlıcanın, yeşil biberin, domatesin kışın sofrada yeri yok. Şimdiden ya kurutacaksınız ya pastörize edeceksiniz ya da turşu yapıp kullanacaksınız” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

    Kumluca Ziraat Odası Başkanı Kökçe, "Canan Karatay Hocamız ’Kışın domates, biber, patlıcan yemeyin’ demiş. Hayır öyle bir şey yok. Biz burada sağlıklı bir şekilde üretim yapıyoruz. Seralarda üretilen ürünlerin tamamen kimyasalla işi yoktur. Kimyasal kullanmıyoruz. Çünkü seralar kapalı bir alan olduğu için dışarıdan zararlı böcek ve haşerat girmez. Tamamen kontrolümüz altında olduğu için arı ve böcekle üretim yapıyoruz" dedi.

    'Medya önünde ağır dille eleştiriliyor'

    Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay ise "Yine kış mevsimi geliyor. Bizim bin bir emekle ürettiğimiz domateslerimiz medyanın önünde ağır dille eleştiriliyor. Dünyada en sağlıklı domatesleri biz Kumluca’da seranın içinde yetiştiriyoruz. Örtülü ve kontrol altında yetiştirilen bu ürünler, her türlü zirai ilaçlardan uzak bir şekilde yetiştirilmekte. Kumluca’ya sizleri bu ürünleri yemeye bekliyoruz” diye konuştu.

    Devamında söz alan Kumluca Belediye Başkanı Köleoğlu da şunları kaydetti:

    "Sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca’mıza Sayın hocamız Canan Karatay’ı sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz. Gelsin burada sağlıklı beslenmek nasılmış biz ona öğreteceğiz. Geldiği zaman biz ona domates çorbamızı, domates suyumuzu ve domates reçelimizi, domates salatamızı bunları ikram edeceğiz. Kumluca’da sağlıklı bir şekilde beslenmeyi tarif edeceğiz kendisine. Her zaman kapımız açık sonuna kadar. Sağlıklı domateslerimizi kendisine ikram edeceğiz. Gönül rahatlığıyla tüketebilirler."

    'Nasıl yetiştiğini gelsin görsün'

    Bir diğer tepki de üreticilerden gelirken üretici Ramazan Durmuş, "Sayın Canan Karatay hocamız basında yaptığı açıklamalarda ’kışın domates, biber, patlıcan yenmez’ demiş. Biz Kumluca halkı olarak dünyada sayılı bölge olarak mikro klima ikliminde yetişen domateslerimizi genellikle yüzde 99 olarak doğal olarak yetiştiriyoruz. Canan hocamızı Kumluca’ya bekliyoruz. Nasıl yetiştiğini gelsin görsün. Ondan sonra açıklamalarını daha dikkatli yapacağını umuyoruz" mesajını verdi.

    Üretici Önder Akıncı da "Canan Karatay hocamızı severiz sayarız, bilgisine güveniriz. O profesörlüğünü yapsın. Biz de çiftçiliğimizi yapalım. Gelsin, yerinde görsün. Şartlarımızı görsün. Nasıl yapıldığını bizimle beraber görsün. Kumluca’nın iklimini üretim şartlarını görsün. Ondan sonra konuşsun” dedi.

    Etiketler:
    Tepki, Sağlıklı yaşam, Biber, Canan Karatay, üretici, domates
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