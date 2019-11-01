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17:34 01 Kasım 2019
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    Türkiye-Rusya ortak devriyesi

    'TSK ile Suriye ordusu arasında çatışma yok'

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye
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    Askeri yetkililer, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını bildirdi. Yetkililer, "Rus muhataplarımızla bu konuda her gün temas ediyoruz, arzu etmediğimiz çatışmaların olmaması için koordinasyonumuz devam ediyor" dedi.

    Asker yetkililer Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verirken, harekat bölgesinde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerine, kırsal bölgeler de dahil olmak üzere çok sayıda Suriyelinin geri dönüşlerinin başladığını belirtti.

    ​Harekat bölgesinde hâlâ EYP, mayın arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden yetkililer, sivillerin zarar görmemesi için bu çalışmanın önemli olduğunun altını çizdi.

    Askeri yetkililer, soru üzerine Barış Pınarı Harekatı alanının güneyinde yer alan Tel Temir ve Ayn İsa’nın harekat alanına dahil edilmediğini, buraya yönelik bir faaliyetin olmadığını belirtti.

    'İlk devriye Resulayn'ın 40 km doğusu ile Kamışlı'nın 30 km batısı arasında'

    Askeri yetkililer, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca Suriye’nin kuzeyinde bugün başlayan Türk-Rus müşterek ilk kara devriyesinin hangi hat üzerinde gerçekleştiği bilgisini de verdi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Türkiye-Rusya ortak devriyesi başladı
    ​Buna göre, ilk devriye Resulayn’ın 40 km doğusu ile Kamışlı’nın 30 km batısı arasındaki alan olmak üzere Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunu içeriyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde devriyelerin diğer bölgelerde de gerçekleşeceğini aktardı.

    Askeri yetkililer, devriyelere İnsansız Hava Araçları’nın da eşlik ettiğini aktarırken, “İhtiyacımız, gerek karadan, gerek havadan askeri tespiti yapmak, İHA’lar da şu anda keşif görevi görüyor” dedi.

    'Suriye ordusu ile çatışma olmaması için Rus muhataplarımızla koordinasyonumuz devam ediyor'

    Barış Pınarı Harekatı kapsamına “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusu arasında bire bir çatışma olup olmadığı” sorusu üzerine de yetkililer,TSK ile Suriye ordusu arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını bildirdi. Askeri yetkililer, “Rus muhataplarımızla bu konuda her gün temas ediyoruz, arzu etmediğimiz çatışmaların olmaması için koordinasyonumuz devam ediyor” dedi.

    ​.

    Etiketler:
    Fırat'ın doğusu, Kamışlı, Tel Abyad, Ayn İsa, Resulayn, Ortak devriye, Suriye, Rusya, Türkiye, Barış Pınarı Harekatı, Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
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