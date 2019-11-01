Bakan Kurum: İstanbul Boğazı'nı imara açmak ya da İBB'nin olmayan yetkilerini almak söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Boğazı'nı imara açmak ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'olmayan' yetkililerini almak gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik kanun teklifi kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile boğazdaki 4 ilçe belediyesine ait tüm yetkilere son veren taslak düzenlemeye göre Boğazlar'da artık yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ile iki yeni kurul söz sahibi olacak. Başkanlık ve kurul üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atayacak.

Söz konusu teklife ilişkin olarak açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Boğaziçi Kanunu ile ilgili çalışma söz konusu. Meclisimiz bu çalışmayı yürütüyor. Sahada belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda önlemlerimiz oldu" dedi.

Boğaziçi'nde imar yapma yetkisinin büyükşehir belediyesinde olmadığını belirten Kurum, "(Yetki) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve Bakanlığımızın uygun görüşü ile Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Boğazımıza nazır 4 belediyemizde çok daha iyi noktalara çekecek çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu çalışma söz konusudur" ifadesini kullandı.

Kurum şöyle devam etti:

"Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak hangi meslektaşlarımız çalışıyorsa, içinde olduğu, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirdiğimiz noktaya getirmek istiyoruz. Boğazımızı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir. Çünkü zaten yetki İBB'de değildir. Burada tarihi yapıları korumak amacımız. Öneri ya da kanun şu an için yok. Kimsenin elinden, olmayan yetkisini almak söz konusu değildir."