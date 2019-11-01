Ados: 'Susamam' şarkısında yer aldım diye kiralık ev vermediler

Kamuoyunda 'Ados' olarak bilinen rap sanatçısı Adem Oslu, 'Susamam' adlı şarkıda yer aldığı için kendisine kiralık ev verilmediğini söyledi.

'Şanışer' mahlasıyla bilinen Sarp Palaur'un 17 rap sanatçısıyla birlikte söylediği 'Susamam' adlı şarkıda yer alan isimlerden biri olan Adem Oslu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

'Ados' olarak bilinen Oslu, söz konusu şarkı nedeniyle kendisine kiralık daire verilmediğini söyledi:

"Sen susamamcısın dediler kiralık ev vermediler. Bu da geldi başımıza ahahaha."

Sen susamamcısın dediler kiralık ev vermediler. Bu da geldi başımıza ahahaha — ados (@ademoslu) October 30, 2019

​Oslu, daha sonra takipçilerinden gelen tepkiler üzerine de şu açıklamayı yaptı:

"Yaşadığım bir şeyi paylaşıyorum yalancı oluyorum. Ev sahibinden farkınız yok valla. Paylaşmadıklarımızı duysanız demek neler olacak. Böyle bir yalanla ünlü mü olacağım nedir yani? Bunu düşünecek kadar aciz biri olmadım hiç. Tanımayı deneyin, Seversiniz belki beni."

yaşadığım bir şeyi paylaşıyorum yalancı oluyorum. ev sahibinden farkınız yok valla. paylaşmadıklarımızı duysanız demek neler olacak. böyle bir yalanla ünlü mü olucam nedir yani? bunu düşünecek kadar aciz biri olmadım hiç. tanımayı deneyin, seversiniz belki beni. — ados (@ademoslu) October 30, 2019

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