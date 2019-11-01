Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, nikah şahidi oldu

Nikah törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Nikaha eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile katılan Kemal Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Beyza Şener'e verirken, "Benim için güzel bir gece. Sizin mutluluğunuzu paylaşmak benim için de son derece güzel. Ömür boyu mutlu olun, huzurlu bir hayat sürdürün. Bundan sonra sorumluluğunuz daha fazla." ifadelerini kullandı.
Nikah sonrası çifte mutluluklar dileyen Kılıçdaroğlu, gelin ve damatla fotoğraf çektirdi.
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