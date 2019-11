Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler

Afyonkarahisar'da AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada “Bizim tarihimizde asla ve asla soykırım yoktur” dedi.

ABD'nin 'Kızılderililerin hesabını vermesi gerektiğini' kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Bizim tarihimizde insanları 'Hz. İnsan' olarak görmek vardır. Bizim medeniyetimizde Hz. Ali Efendimizin ‘İnsanlar ya yaradılışta eşit, ya dinde kardeşindir’ prensibi vardır. Ancak kendi tarihlerinin her sayfasında bol miktarda kan ve gözyaşı damlayanlar dönüp de Türkiye’ye Ermeni soykırımı üzerinden ders vermeye kalkmasınlar, böyle bir hadsizliğin içerisine gitmesinler. Eğer bunu söylüyorsanız oturduğunuz ülkenin esas sahipleri olan Kızılderililerin hesabını verin. Milyonlarca, on milyonlarca Kızılderilinin nasıl yok olduğunu ve onun üzerinden bir rüya ülkesi olarak Amerika’nın inşa edildiğini anlatın. Yada geçen Salı günü Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Senegal’in Dakar başkentinin açıklarındaki Goree Adası'nın bir hesabını verin. Anlatılmaz. Bana anlatsalar ben inanmazdım. Şu sahnenin üçte biri kadar bir yerde 30-40 kişinin yerlerde yattığı, zincirlerle bağlı olarak yattığı, çocuklarında üst üste konulduğu, daha şişman çocukların alta, daha zayıfların üste konulduğu bir köle pazarı. Üst katında da köle tüccarları vur patlasın, çal oynasın oynuyorlar. Yaklaşık yüz yıllar içerisinde 150 milyon Afrikalı köle oradan Amerika’ya ve Avrupa ülkelerine götürüldü. Önce bunun hesabını verin. Fransız parlamentosundakiler eğer Türkiye’ye bir çift laf söyleyecek kendilerinde bir had buluyorlarsa bizde Goree Adası'nın hesabını verin deme hakkını kendimizde fazlasıyla buluyoruz ve insanlık adına bunun hesabını soruyoruz. Böyle bir Türkiye istemiyorlar, işin özeti bu."