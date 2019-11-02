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    Ekrem İmamoğlu, CHP'li büyükşehir belediyeleri toplantısında

    İmamoğlu’ndan Bakan Kurum’a yanıt: Açıklamasını talihsiz buluyorum

    © AA /
    Türkiye
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Boğaziçi'ndeki yetki tartışmalarına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

    © DHA /
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’ndaki yetki tartışmasına değindi.

    'Talihsiz buluyorum'

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “İBB’nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok” sözlerini hatırlatan İmamoğlu, “Ortada bir tasarı sızdırılıp geri dönüşleri kamuoyundan toplama üslubu var. Bu çok yanlış. Sayın Bakan bunların doğal olduğunu, zaten olmayan yetkiyi niçin alalım demiş. İstanbul’da yıllardır boğaz imar müdürlüğü var. Burada yapı aykırılıklarını tespit eden, takip eden bir birimdir. Buraya gelen başvurular anıtlar kurulundan onaylar alırlar. Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum. Biz İstanbul’da süreci en ahlaklı şekilde yürüten, boğazdaki yapıların bile 2 ayda takibini yaptıran, güzel doğayı koruyan 16 milyona verdiği sözü tutan bir anlayışız. Tümüyle anayasaya aykırıdır. Bu yereldeki yetkileri merkeze taşıma çabasıdır” dedi.

    Boğaz köprüsü
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    İstanbul Boğazı'nda yetki tartışması sürüyor

    'Bu tasarıyı hazırlayan hangi akılsa'

    Başka bir taslağın daha hazırlandığını vurgulayan İmamoğlu, “Sarayburnu’ndan Haliç kıyılarına kadar taşınması konusunda bir taslak hazırlandığı konusunda da duyumlarımız var. Gölge belediye çalışması var. Bu 16 milyon insanın huzurunda hazırlanan kanun tasarısını tümüyle itibarsız kılar. Tümüyle mesnetsiz kılar. Toplumun maneviyatında, vicdanında tümüyle geçersiz kılar. Böyle bir üsluptan ve süreçten Sayın Bakan ya da çalışma yapan insanların bir an önce vazgeçmelerini, bizleri o masaya davet etmelerini bekliyoruz. Toplumun seçmiş olduğu hükümetten, Sayın Cumhurbaşkanından da beklentisi budur. Bu tasarıyı hazırlayan hangi akılsa, 31 Mart’ta seçimi iptal eden akılla aynıdır. Bundan vazgeçsinler. Bu kendi anlayışlarına, hükümet düzenlerine, İstanbul’a zarar verir. Bu konudaki vicdani, hukuki hakkımızı sonuna kadar arayacağımızdan kimse şüphe duymasın” ifadelerini kullandı.

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    İstanbul Boğazı'nda yetki tartışması sürüyor
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    Etiketler:
    İzmir, İBB, yetki, Boğaziçi, AK Parti, Murat Kurum, CHP, Ekrem İmamoğlu
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