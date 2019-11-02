Soylu: DEAŞ'lı yabancı ülke vatandaşlarını ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan DAEŞ'lilerin durumuyla ilgili ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' dedi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- Yabancıları gözetim altında tutacağız sonra ülkelerine geri göndereceğiz.

- Diğer ülkeler DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor ve kendine ait bir sorumsuzluk ortaya çıkarıyor. Bizde başka ülkelerin vatandaşı DEAŞ mensupları mevcut.

- Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz. Ben ne yapayım senin teröristini.

- Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur.

- (Kaçak göçmenler) Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor.

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