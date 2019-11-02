ADA Araştırma'dan seçim anketi

Ada Araştırma kamuoyu yoklamasını 26 ilde 18 yaş üzeri toplam 1700 katılımcıyla gerçekleştirdi.

Anket, önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak bilgisayar destekli telefonla yapıldı.

Katılımcılara 'Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiziniz?' sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıtlar (kararsızlar dağıtıldığında) ise şöyle oluştu:

AKP % 41,9

CHP % 21,3

MHP % 8,4

İYİ % 7,5

HDP % 7,5

Saadet % 2,3

Yeni kurulacak parti % 9,2

Diğer % 2,0

'Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar ise şu şekilde sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: % 45,1

Ekrem İmamoğlu: % 26,6

Meral Akşener: % 6,1

Devlet Bahçeli: % 5,3

Selahattin Demirtaş: % 4,2

Ali Babacan: % 3,8

Diğer: % 2,8

Ahmet Davutoğlu: % 2,1

Muharrem İnce: % 1,6

Temel Karamollaoğlu: % 1,4

Kemal Kılıçdaroğlu: % 1,1

📊 21-29 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz kamuoyu gündem araştırması pic.twitter.com/Bqc3eeLNzd — ADA ARAŞTIRMA (@AdaArastirma) November 2, 2019

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Araştırmanın künyesi

21-28 Ekim 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen bu kamuoyu araştırması, vatandaşların Ekim 2019 Türkiye gündemini belirleyen olaylarla ilgili algı ve düşüncelerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırma, 18 yaş ve üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi.

Elde edilen veriler kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarılmış, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapılmıştır.

Araştırma örnekleminin oransal dağılımı, Türkiye'nin demografik koşullarına göre tespit edilmiştir.

Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmıştır.