Arnavutköy'deki fabrika yangını söndürüldü

Arnavutköy'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi'nde 3 katlı mobilya fabrikasının üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede diğer katlar ile fabrika önünde park halindeki kamyona sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.