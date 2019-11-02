Arnavutköy'deki fabrika yangını söndürüldü

Alevler kısa sürede diğer katlar ile fabrika önünde park halindeki kamyona sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Arnavutköy'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Alevler kısa sürede diğer katlar ile fabrika önünde park halindeki kamyona sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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