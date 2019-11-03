Cüneyt Özdemir'den 'Dilek İmamoğlu' tepkisi: Ömrümüzü bitirdiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun giydiği kıyafet nedeniyle başlayan tartışmaya tepki gösteren gazeteci Cüneyt Özdemir, " Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada yer alan, "İşte gerçek Cumhuriyet kadını" tartışmalarına sert tepki gösterdi.

Bi BİTMEDİLER ; KONU CUMHURİYET KADINLARIYMIŞ!https://t.co/hyIEyXR0lT Çanlar kimin için çalıyor? — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) November 1, 2019

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''Hala bunlardan bıkmadınız mı?'' diyen Özdemir "Şu günlerde biliyorsunuz erkekler hararetle kadınların kılık kıyafetine karışıyorlar. Cumhuriyet kadını nasıl olmalıymış? Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi şahane giyinmiş, fotoğrafını çekmişler. İşte diyorlar özlediğimiz Cumhuriyet kadını. Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz" ifadelerini kullandı.