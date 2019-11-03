Kurtulmuş: Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım

Kurtulmuş, Erkmen Belediyesi'nin Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın lezzet ve gastronomi bakımından Türkiye'nin önemli illerinden birisi olduğunun UNESCO tarafından tescil edildiğine işaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde gastronomi ifadesinin kaldırılması konusunda çok uğraştığını ama başaramadığını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım. Gastronomi, gastroenteroloji falan der gibi, milletin de çok anlamadığı ama böyle çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçedeki karşılığı 'yemek sanatı'dır. Gastronominin o kuru lafının bir tarafına bakın, bir de 'yemek sanatı' dediğimiz bizim Türk mutfağının, Anadolu ve yöresel mutfakların özelliği yemeğin bir sanat haline dönüştürülmüş olmasıdır."
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