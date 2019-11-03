Dışişleri'nden ABD'nin Terörizm Raporu'na tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 Yılı Terörizm Raporuna Türkiye'den yeni tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, YPG'nin adının anılmadığı rapor hakkında şöyle dedi:

"Raporda, ABD tarafından "Yabancı Terör Örgütü" olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir. YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine "PKK'nın Suriye'deki uzantıları" ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir."

Aksoy'un ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 Yılı Terörizm Raporu hakkında kendisine yöneltilen soruya verdiği yazılı yanıt şöyle dedi:

"Raporda Türkiye'nin hem DEAŞ hem de PKK'dan maruz kaldığı terör tehdidi ortaya konuluyor, Türkiye'nin DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) başta olmak üzere uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapılıyor. Ayrıca 2015-2018 döneminde PKK'nın Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesine neden olduğu kaydediliyor."

Raporda, YPG'nin adının zikredilmediğini belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Bunun yerine 'PKK'nın Suriye'deki uzantıları' ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir."

'Raporda ayrıca FETÖ elebaşının 'sürgünde bir din adamı' olarak anılmasının, darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamı taşıdığını' vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."