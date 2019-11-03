Beşiktaş'ta otobüs, durağa daldı: Bir kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş’ta Ortaköy istikametine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıkarak durağa dalan özel halk otobüsü 13 kişi yaralamıştı. Yaralılardan birinin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağı'na dalmış ve 12 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişti.

Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Otobüs Şoförü Necdet K.’nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün ben" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin de yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı: Denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" diye bağırdığı görüldü https://t.co/X47Y17a9KK pic.twitter.com/dO37OTEwap — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 3, 2019

​Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 21 metre fren izi tespit edilmişti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yalçın Tahir Billur isimli bir kişinin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Ongun, kazanın üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaralanan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ongun, "Beşiktaş’ta ÖHO şöförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz" dedi.

İBB'den açıklama: Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağız

Olayla ilgili açıklam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emniyetin gerekli soruşturmayı başlattığını aktardı. Açıklamada, Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtilirken, "Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağız" denildi.

İBB'nin açıklaması şöyle: "Bugün saat 16:30’da 27E Şirintepe - Kabataş Otobüs Hattı’nda çalışan Özel Halk Otobüsü Beşiktaş’tayken, şoför ve yolcu arasında tartışma yaşanmıştır. Emniyet’ten alınan son bilgilere göre; güzergah dışında bulunan Beşiktaş - Bahçeşehir durağına çarpan otobüs şoförü 13 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Şoför, otobüsten inince 1 kişiyi de bıçakla yaralamış, sonrasında denize atlamıştır.

Emniyet yetkilileri, olaya müdahale ederek şoförü gözaltına almıştır. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmiştir. Emniyet tarafından olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Emniyet: Şahsın alkollü olmadığı tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen bir vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir" dendi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)'ü İran uyruklu, (2)'si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır"