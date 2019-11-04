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    İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ile AK Parti’den istifa eden Yeneroğlu arasında 'Alparslan Kuytul' gerginliği

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    Türkiye
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    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti’den istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’la ilgili Gaziantep’te düzenlenen eyleme dair İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

    © AA /
    Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti: 'Cumhurbaşkanımız da bu yönde görüş bildirdi'
    AK Parti’den istifa ettiğini geçen hafta duyuran İstanbul milletvekili Yeneroğlu, Twitter hesabında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün kentteki Furkan Vakfı eylemine dair açıklamasını eleştirdi.

    T24'ün haberine göre, açıklamadaki 'dini istismar' ifadelerini eleştiren Yeneroğlu, “Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün basın açıklaması baştan aşağıya 90'lardan hatırladığımız temel hakları hiçe sayan reddiyeci ve savunmacı bir refleks. Eskileri hatırlamak zorunda kalmak ne kadar acı.. Polis hangi yetkiyle 'dini istismar' tespiti yapıyor, bunun hukukta dayanağı ne?” diye sordu.

    ​İçişleri Bakan Yardımcısı İnce de Yeneroğlu’na Twitter’dan tepki gösterdi. İnce, Yeneroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak “Açıklamayı çarpıtmak görevinizin sorumluluğuyla bağdaşmaz. Kamu düzenini bozmaya çalışanlara arka çıkışınız öfkenizin ve kininizin yansımasıdır. Savcılık iddianamesinde yer alan ifadenin kullanıldığı açıklamayı eleştirmekte dahi kifayetsizsiniz” yorumunda bulundu. 

    Yeneroğlu'ndan İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Bizi ayıran hukuk ve vicdandır

    Bu yanıtın ardından tekrar paylaşımda bulunan Yeneroğlu, şunları yazdı:

    - Kamu görevlisi olarak bir milletvekiline yönelik bu dil yakışıksızdır. Kem söz sahibine aittir. Seviyenize düşmem. Gün gelecek bu üslubunuzdan dolayı utanacaksınız! Bizi ayıran hukuk ve vicdandır. Öfke ve kin benim yolumdan geçmez, ama siz kurumsallaştırdınız maalesef! Hukuk devletini tahrip eden bu zihniyettir maalesef. Hakaret ederek, üstenci dil kullanarak insanları susturacaklarını zannederler. Ülkenin iç güvenliğinden ve özellikle huzurundan sorumlulular bir milletvekili ile bu dille konuşursa, vatandaş ne yapsın! Sizi nezakete davet ediyorum!

    'Sizi istifaya davet ediyorum'

    - Siz nerden nereye geldiniz, ben adınıza üzülüyorum. Sivil ve vicdan okulu mgv'den otoriter, güvenlikçi, savunmacı, vatandaşa tepeden bakan bir 28Şubat zihniyeti. Kifayete gelince, size hukuk dersi verebilirim. Fakat sizde bu anlayış varken, polis ne yapsın? Yazıklar olsun!

    - Sizi istifaya davet ediyorum! Hiçbir memur halkın temsilcisi bir milletvekili ile bu dille konuşamaz, tehdit edemez! Yasal görevim aynı zamanda yürütmeyi denetimdir. Kolluk gücüne sahip makamınıza layık olmadığınızı gösterdiniz. Bu anlayışınız ülkeyi korku iklimine dönüştürdü.

    Cumhurbaşkanı istemiş, Yeneroğlu istifa etmişti

    Partisine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, çarşamba günü partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi yönünde kanaat bildirdiğini söyleyen Yeneroğlu, "Türkiye'nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarım karşılık bulmadığı için katılmadım" demişti.

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    Etiketler:
    Alparslan Kuytul, Muhterem İnce, İçişleri Bakanlığı, AK Parti, Mustafa Yeneroğlu, Türkiye
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