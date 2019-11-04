Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde 2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların gündeme gelmesinin ardından Karlıova Kaymakamlığı, Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan 3 çocuk babası Kemal Okuyucu, Yedisu ilçesinde öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Ruken'i her gün, yatılı bölge okulunda kalan oğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Serhat'ı ise haftanın 2 günü servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor.

Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Baba Kemal Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp, aynı yoldan dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen kardeşler, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söylemişti.

Kemal Okuyucu ve iki çocuğunun görüntüleri medyada yer almış sosyal medyada da köprü için kampanya başlatılmıştı. Baba Okuyucu, açıklamasında haftada iki gün çocuklarını servis aracına ulaştırmak için çaydan sırtında geçirmek zorunda kaldığını söylemiş ve köprü talebinde bulunmuştu.

Babalarının sırtında okula gitmek zorunda kalan kardeşler için köprü yapılacak https://t.co/kAn6W5If4m pic.twitter.com/6Cf5QcQSHG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 3, 2019

Karlıova Kaymakamlığı: Ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandı

Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı.

Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

Sevgili yavrularımızın daha güvenli şartlarda okula ulaşımını sağlayacak köprünün proje çalışmalarına başlanılmış olup en kısa sürede yapımına başlanacaktır. Köprü tamamlanıncaya kadar öğrencilerimizin hafta sonu geliş gidişleri için ücretsiz araç tahsisi yapılacaktır. — Karlıova Kaymakamlığı (@karliova_resmi) November 3, 2019

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