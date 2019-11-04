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    Pervin Buldan - Mithat Sancar

    HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yarın el sıkışmak istediğinizde tek bir Kürt bulamayacaksınız

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Böyle bir ayrımcılık yapmayın. Yasalar kime ne şekilde işliyorsa bunu geçerli kılın. Bir gün Kürtlerle masaya oturmak istediğinizde bulamayacaksınız, tek bir Kürt bile sizinle el sıkışmayı kabul etmeyecek" dedi.

    Abdullah Zeydan - Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf: Twitter
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    Buldan, eski HDP Milletvekili Abdullah Zeydan'ın tahliyesine karar verilmesine rağmen savcının itirazı üzerine tutukluluğuna devam edilmesiyle ilgili olarak, "Çünkü Abdullah Zeydan bir Kürt. Çünkü Abdullah Zeydan HDP'li bir milletvekili. Onlar zannediyorlar ki Abdullah Zeydan bu karara çok üzüldü. Esas üzülmesi gereken sizlersiniz" yorumunda bulundu. 

    'Abdullah Zeydan'ın yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la hücre arkadaşı, bir diğer eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’la, tutuklu siyasetçiler Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak'la yoldaş olduğunu' ifade eden Buldan, "Siz verdiğiniz kararlarla utanın. Bu bir hukuk garabetidir ve tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Böyle bir ayrımcılık yapmayın. Yasalar kime ne şekilde işliyorsa bunu geçerli kılın. Bir gün Kürtlerle masaya oturmak istediğinizde bulamayacaksınız, tek bir Kürt bile sizinle el sıkışmayı reddedecek" diye ekledi. 

    T24'ün aktardığına göre, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Buldan, şunları söyledi:

    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    - Bugün İstanbul İl Örgütümüzün 3’üncü Olağan Kongresini gerçekleştirirken bu salonda bizlerle birlikte olan halkımızın ne kadar büyük zorluklarla binbir emekle, binbir bedelle bu salona geldiklerini iyi biliyoruz. Selam olsun bugün burada bizimle olan tüm halkımıza, selam olsun bugün burada olan, ancak yüreği Amed’de, Van’da, Mardin’de, Hakkari’de olan ve ezilen halklarımızın yanında olan tüm yoldaşlarımıza ve arkadaşlarımıza. Selam olsun size ki hiçbir zaman bu zulümler karşısında diz çökmediniz, boyun eğmediniz, biat etmediniz. Selam olsun bütün dostlara, canlara, yoldaşlara, kadınlara ve gençlere.

    'Ne yaparlarsa yapsınlar diz çökmedik çökmeyeceğiz'

    - Bu salonda görüldüğü gibi büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz kongremiz güçlendiğimizin, kararlılığımızın kanıtıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar HDP düşmedi düşmeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar bizler susmadık susmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar diz çökmedik çökmeyeceğiz. Boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Biat etmedik etmeyeceğiz. HDP, bu düzen böyle gitmez diyen adalet diye haykıran, savaşa hayır, barış hemen şimdi diyen ve sömürüye karşı direnen, hakça, eşitçe, onurlu bir yaşam isteyen herkesin partisidir. 

    Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan
    © AA /
    HDP'li Zeydan açlık grevine başladı
    - HDP’nin siyasi mücadelesi ülkenin her yerinde, her bir köşesinde halklarımızın umudu olmaya, cesaret kaynağı olmaya devam etmektedir. HDP var olduğu sürece cesaret de mücadele de zafer de var olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. HDP’nin mücadelesi Fırat gibi Dicle gibi Kızılırmak gibi Munzur gibi bu kadim topraklarda çoğalmaya ve akmaya devam edecektir. Çünkü bizler biliyoruz ki bu ülkenin geleceği bu ülkenin halklarının bir arada yaşaması ile mümkündür. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkesiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, onların mücadelesiyle mümkün olacaktır. Bu ülkenin halklarının ortak mücadelesinin bu ülkenin barışını da geleceğini de yaratmaktır bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın.

    'Bu bir hukuk garabetidir'

    - Eğer Kürt'sen sana hukuk yok adalet yok. İki gün önce Edirne Cezaevi'nde eski vekilimiz Sevgili Abdullah Zeydan yeni çıkan yasa kapsamında tahliye olurken, Saray’ın savcıları tahliye olan arkadaşımız hakkında yeni bir karar aldı, çıkan tahliye kararını reddetti ve savcı tutukluluğunun devamına karar verdi. Çünkü Abdullah Zeydan bir Kürt. Çünkü Abdullah Zeydan HDPli bir milletvekili. Onlar zannediyorlar ki Abdullah Zeydan bu karara çok üzüldü. Esas üzülmesi gereken sizlersiniz. Çünkü Abdullah Zeydan'In hücre arkadaşı Selahattin Demirtaş'tır, onun yoldaşı Figen Yüksekdağ’dır Onun yoldaşı Sebahat Tuncel’dir, onun yoldaşı Gültan Kışanak’tır. Siz verdiğiniz kararlarla utanın. Bu bir hukuk garabetidir ve tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Böyle bir ayrımcılık yapmayın. Yasalar kime ne şekilde işliyorsa bunu geçerli kılın. Bir gün Kürtlerle masaya oturmak istediğinizde bulamayacaksınız, tek bir Kürt bile sizinle el sıkışmayı reddedecek. 

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    Etiketler:
    Abdullah Zeydan, uzlaşma, Uzlaşı, Kürtler, Pervin Buldan, HDP, Türkiye
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