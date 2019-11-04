HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yarın el sıkışmak istediğinizde tek bir Kürt bulamayacaksınız

'Abdullah Zeydan'ın yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la hücre arkadaşı, bir diğer eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’la, tutuklu siyasetçiler Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak'la yoldaş olduğunu' ifade eden Buldan, "Siz verdiğiniz kararlarla utanın. Bu bir hukuk garabetidir ve tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Böyle bir ayrımcılık yapmayın. Yasalar kime ne şekilde işliyorsa bunu geçerli kılın. Bir gün Kürtlerle masaya oturmak istediğinizde bulamayacaksınız, tek bir Kürt bile sizinle el sıkışmayı reddedecek" diye ekledi.
T24'ün aktardığına göre, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Buldan, şunları söyledi:
'Ne yaparlarsa yapsınlar diz çökmedik çökmeyeceğiz'
- Bu salonda görüldüğü gibi büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdiğimiz kongremiz güçlendiğimizin, kararlılığımızın kanıtıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar HDP düşmedi düşmeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar bizler susmadık susmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar diz çökmedik çökmeyeceğiz. Boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Biat etmedik etmeyeceğiz. HDP, bu düzen böyle gitmez diyen adalet diye haykıran, savaşa hayır, barış hemen şimdi diyen ve sömürüye karşı direnen, hakça, eşitçe, onurlu bir yaşam isteyen herkesin partisidir.
'Bu bir hukuk garabetidir'
- Eğer Kürt'sen sana hukuk yok adalet yok. İki gün önce Edirne Cezaevi'nde eski vekilimiz Sevgili Abdullah Zeydan yeni çıkan yasa kapsamında tahliye olurken, Saray’ın savcıları tahliye olan arkadaşımız hakkında yeni bir karar aldı, çıkan tahliye kararını reddetti ve savcı tutukluluğunun devamına karar verdi. Çünkü Abdullah Zeydan bir Kürt. Çünkü Abdullah Zeydan HDPli bir milletvekili. Onlar zannediyorlar ki Abdullah Zeydan bu karara çok üzüldü. Esas üzülmesi gereken sizlersiniz. Çünkü Abdullah Zeydan'In hücre arkadaşı Selahattin Demirtaş'tır, onun yoldaşı Figen Yüksekdağ’dır Onun yoldaşı Sebahat Tuncel’dir, onun yoldaşı Gültan Kışanak’tır. Siz verdiğiniz kararlarla utanın. Bu bir hukuk garabetidir ve tarihe bir kara leke olarak geçmiştir. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Böyle bir ayrımcılık yapmayın. Yasalar kime ne şekilde işliyorsa bunu geçerli kılın. Bir gün Kürtlerle masaya oturmak istediğinizde bulamayacaksınız, tek bir Kürt bile sizinle el sıkışmayı reddedecek.
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