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    Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak

    Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Koçak: Bunun adı Hint keneviri değil Türk keneviridir, malımıza sahip çıkalım

    © İHA / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU
    Türkiye
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    Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak, kenevir yağından akaryakıtsız tarım yapılabileceğini ve bu sayede 100 milyar dolar kar elde edebileceklerini söyledi.

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    Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Kastamonu Şubesi tarafından “2. Kastamonu İş Dünyası Zirvesi” kapsamında “Kendirin Başkenti Kastamonu” konulu panelde konuşan Koçak, kenevir tohumunun bir kilosundan yüzde 20 yağ çıktığını belirterek, “Yani 5 kilo kenevir tohumundan 1 kilogram yağ çıkar. Dünyada bunun fiyatı bellidir, 6 dolardır" dedi.

    Kastamonu’daki kenevirin Türk keneviri olduğuna dikkat çeken Koçak, “Bunun adı Türk keneviridir. Bu Hint keneviri değildir. Malımıza sahip çıkalım, bunun başkenti burasıdır. Dünyada artık her şey sertifikaya gitti, lisansa gitti, iki tane kenevir için Samsun kendi adıyla yapıyordu, bağırdık çağırdık birini üniversite adına, bir tanesi de oradaki enstitü adına sertifikaları yapıldı. Ama daha 67 tane sertifika yapılacak kenevir tohumumuz var” şeklinde konuştu.

    'Kenevir yağından akaryakıtsız tarım yapılabilir, 100 milyar dolar gelir sağlar'

    Akaryakıtsız tarımın yolunun kenevirden geçtiğini vurgulayan Koçak, şöyle devam etti: 

    - Biz bunu yıllarca, uzun yüzyıllar önce petrolden önce bunun yağını yaptık. Bugün evlerimizde kullandığımız gaz lambalarının fitilleri tamamen kenevirdendir ve İngiliz malıdır dikkat edin, kendi fitilimizi dahi yapamıyoruz. Kullandığımız camilerimizdeki kandillerde yanan bizim kenevir yağıdır. Kenevir yağını sıcak motora koyun dizel arabada olduğu gibi alıp yürür. Rafine edin, rafine ettiğinizi koyun yine sizi götürür. Türkiye kötü günlere doğru gidiyor. Bizi darboğaza sokmak isteyecekler.

    Kenevir
    © AA /
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    - İyi gelişiyoruz, hasımlarımızın gözüne batıyoruz. Ne yapacak bizi engelleyecek. Akdeniz’in altı gaz, üstü ateş. 68 parça ecnebi donanması Akdeniz’de geziyor. Bunlar Rusya’yı kovalamıyor, bizleri kovalıyor. F-35’lerden çıkarıldık, S-400’leri aldık diye. Bir taraftan yaptırımlar imzalanıyor. Enerjimizi yüz milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz. Ebedi dostlukların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Yarın öbür gün bizim limanlarımızdan bize petrol gelmezse ne yapacağız. Nasıl tarım yapacağız. Akaryakıtsız tarım yapalım dedim.

    - Akaryakıtsız tarımı başarırsa bu toplum daha dik duracak. Akaryakıtsız tarımın yolu buradan geçiyor. İşte akaryakıtımız da burada. Türkiye ekilebilir tarım alanlarının yüzde 12’sine endüstriyel kenevir ektiği gün sırf bunun yağından enerji geliri olarak 100 milyar dolar geliri var. Bizim bunun ithalatını kesmemiz, ısınma ve aydınlatma giderlerimizi yok ettiğimiz zaman 100 milyar dolar karımız bulunuyor. Bu da bize çok büyük rant ve gelir sağlayacaktır. Akaryakıtsız tarımın yolu da kenevirden geçmektedir.

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    Etiketler:
    kenevir üretimi, Kenevir, Tarım, Akaryakıt, Hint keneviri, Türkiye
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