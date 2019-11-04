Ahmet Hakan: Cem Yılmaz son gösterisini Külliye'nin salonunda yapıverse anında yelkenleri suya indirecekler

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın eleştirilmesine değindiği bugünkü yazısında "Cem Yılmaz Kazdağları ile ilgili bir paylaşım yaptı ya, Şahan Gökbakar hükümete azıcık aykırı gitti ya, işte tek neden bu" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı, 'Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar'ı neden sevmemeye başladılar' başlıklı bugünkü yazısında için son dönemde başlatılan boykot çağrılarına değindi.

"Kampanyalar düzenleniyor peş peşe. Bilhassa Akit gazetesinden bir ismin başını çektiği kampanyalar. Peki dertleri ne bu arkadaşların?" diyen Hakan, söz konusu iki ismin hükümete yakın tutum alsalarda boykot kampanyalarının düzenlenmeyeceğini öne sürdü.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kampanyalar düzenleniyor peş peşe...

Bilhassa Akit gazetesinden bir ismin başını çektiği kampanyalar.

Önce 'Cem Yılmaz’ın son filmine gitmiyoruz' kampanyası yaptılar.

Şimdi de 'Recep İvedik 6'ya gitmiyoruz' kampanyası yapıyorlar.

Peki dertleri ne bu arkadaşların?

'Hiç alakası yok'

Cem Yılmaz sinemasının niteliği mi?

Hiç alakası yok.

Recep İvedik karakterinin düzeyi mi?

Hiç alakası yok.

Cem Yılmaz Kazdağları ile ilgili bir paylaşım yaptı ya...

Şahan Gökbakar hükümete azıcık aykırı gitti ya...

İşte tek neden bu!

© Fotoğraf : Twitter Şahan Gökbakar'dan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Kazdağları tepkisi: Biz salak mıyız?

Şahan Gökbakar 'Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum' deyiverse...

Anında yelkenleri suya indirecekler.

'Muazzam sığlık'

Kafaları şöyle işliyor bu kampanyaları başlatanların ve omuz verenlerin:

BİR: İktidara, Erdoğan’a, AK Parti’ye bir biçimde selam çakıyorsan... Hangi filmi çevirirsen çevir, senden iyisi yok.

İKİ: İktidara, Erdoğan’a, AK Parti’ye bir biçimde aykırı gidiyorsan... Hangi filmi çevirirsen çevir, senden kötüsü yok.

'AK Parti’ye AK Parti içinden yapılan kötülükler' diye bir liste yapılsa...

Bu muazzam sığlık, garanti birinci olur."