Güntekin Onay'dan Belözoğlu açıklaması: İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar, bunu söylememesi lazım

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Emre Belözoğlu ile Aymen Abdennour arasında yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güntekin Onay ise, "Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım" dedi.

Süper Lig’in 10. haftasındaliderlik için gittiğideplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler’in tartışmalı kararlarının yaşandığı maçın 43.dakikasında Emre ile Abdennour arasında yaşananlar anlar sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

İngilizce küfür iddiası

Sözcü Skor'da yer alan habere göre, mücadele 0-0 devam ederken taç çizgisi kenarında Emre Belözoğlu ve Abdennour arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında Abdennour, sahanın dışında yerde kaldı. Bu sırada Emre Belözoğlu yerde yatan Abdennour’ın üzerine giderek tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği o görüntülerde Emre Belözoğlu’nun İngilizce küfür ettiği iddia edildi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Güntekin Onay, Emre Belözoğlu’nun rakibine İngilizce olarak küfür ettiğinin arkadaşları tarafından kendisine iletildiğini söyledi.

Emre Belözoğlu , denen adam rakibine hakaret edip küfür ediyor yayıncı kuruluşa ses net gidiyor nerede bu var başında duran hakemler ? pic.twitter.com/A1YJqspYAZ — Oldschool Kayserispor (@oldskayserispor) November 3, 2019

​'Arkadaşlarımız RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamıyorlar'

Güntekin Onay, Emre Belözoğlu’nun rakibin yanına giderek ‘Kendini yere atma, kalk’ dediği anda yayıncı kuruluştaki arkadaşları tarafından uyarıldığını ve devamındaki İngilizce diyalogda Emre Belözoğlu’nun, Abdennour’a İngilizce küfür ettiğinin kendisine iletildiğini söyledi.

Güntekin Onay, "Emre rakibinin ufak temasında yerde kalmasına tepki gösteriyor ama neticede o sözü de söylememesi lazım. Emre Belözoğlu’nun, Abdennour ile İngilizce bir diyaloğu var. Emre Belözoğlu’nun Aymen Abdennour’a İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar. Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.