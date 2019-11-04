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12:03 04 Kasım 2019
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    Altun: Türkiye’nin elinde 20 IŞİD’li Alman var

    © Fotoğraf : T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI
    Türkiye
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin elinde Alman uyruklu toplam 20 IŞİD’li bulunduğunu açıkladı. Avrupa ülkeleri IŞİD’li vatandaşları ile ilgili ne tür bir yol izleyeceklerini tartışıyor.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Alman uyruklu yirmi IŞİD'linin ülkelerine gönderileceği yönündeki açıklaması Almanya'da geniş yankı yarattı.

    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre Stuttgarter Zeitung gazetesine konuşan Altun, Türk ordusunun Barış Pınarı Harekâtı'nın başladığı 9 Ekim'den bu yana Alman uyruklu dört IŞİD mensubunu Suriye'de ele geçirdiğini, 16 Alman vatandaşının da halihazırda Türkiye'deki geri gönderme merkezlerinde tutulduğunu kaydetti. Türkiye'nin ağır bir yük taşıdığına işaret eden Altun, "Terörizmle mücadelede müttefiklerimizle tam işbirliğine ve aktif ortaklığa ihtiyacımız var" diye konuştu.

    İçişleri Bakanlığından, Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
    © Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
    5 ilde IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye’deki kamplardan 750 IŞİD'li tutuklunun kaçtığı bildirilmişti. Türkiye, YPG'yi IŞİD'lileri serbest bırakmakla suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bir açıklamada, kaçan IŞİD'lilerin yaklaşık 500'ünün yabancı uyruklu olduğunu bildirmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD'li kaçakların 287'sinin Türk güvenlik güçlerince yeniden yakalandığını bildirdi. Altun, Suriye'deki operasyondan bağımsız olarak Türkiye'nin elinde 813 IŞİD'li daha bulunduğunu açıkladı.

    Soylu: Kimsenin oteli değiliz

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' dedi.

    Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin elindeki yirmi Alman uyruklu IŞİD'linin yanı sıra Suriye ve Irak'ta Kürtlerin gözetimindeki kamplarda da 80'i aşkın Alman vatandaşı IŞİD'li bulunuyor. YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarında da yaklaşık 12 bin IŞİD savaşçısının bulunduğu biliniyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Rakka'dan çıkan DEAŞ'lılar nereye gitti, hiç sordunuz mu?
    Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı bir incelemeye göre Batı Avrupa ülkeleri vatandaşı olan yaklaşık dört bin kişi IŞİD'e katılmış, yaklaşık üçte biri aradan geçen zamanda yeniden ülkelerine dönmüştü.

    Vatandaşlıktan çıkarma uygulamaları

    Avrupa ülkeleri, IŞİD'e katılmış vatandaşları ile ilgili ne tür bir yol izleyeceklerini aylardır tartışıyor. Avrupa ülkeleri, suçun farklı bir coğrafyada işlenmiş olması nedeniyle IŞİD'e katılmış vatandaşlarının yargılama sürecinde delil yetersizliğinden serbest kalmalarından ve iç güvenlik tehdidi oluşturmalarından endişeleniyor.

    Son olarak 2013 yılında IŞİD'e katılmış iki Hollandalı kadın geçen hafta yardım istemek için Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği'ne başvurmuş, Hollanda'nın Fas vatandaşlığına da sahip olan iki kadını vatandaşlıktan çıkartma işlemlerini başlattığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece Hollanda değil, İngiltere'nin de IŞİD'lileri vatandaşlıktan çıkarma uygulamasına başvurduğuna dikkat çekerek, "Bu yeni bir yöntem. 'Ben vatandaşlıktan çıkardım siz başınızın çaresine bakın', bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aslında çatışma bölgelerinden üzerimize kalan, dünyanın çözmesi gereken konulardan birisidir" demişti.

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    Etiketler:
    İngiltere, Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu, Kürtler, Irak, Alman İçişleri Bakanlığı, YPG, Suriye, Avrupa, IŞİD, Almanya, Türkiye, Fahrettin Altun
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