İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un birçok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.

Hasta yakınları yaşananları anlattı

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ - HAYATİ KANAT-AW845032 Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi

Ispanak zehirlenmesi nedir?

Ispanak zehirlenmesi olaylarından sonra 'Ispanak zehirlenmesi belirtileri nedir? Nasıl anlaşılır?' sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü tarafından yapılacak açıklamalar merakla takip ediliyor

Cumhuriyet’in derlediği bilgilere göre konuyla ilgili detaylar şu şekilde:

Ispanak zehirlenmesi belirtileri

Marketten alınan ıspanakları yiyenlerde bulanık görme ve kas güçsüzlüğü şikayetleri ortaya çıkıyor.

Ispanak pişirildiği zaman hemen tüketilmesi gereken, tekrar ısıtılmaması gereken yiyeceklerden biri. Çünkü ıspanağın gelişimi için gerekli olan nitrat, ısıtıldığı zaman nitrite dönüşerek zehirliyor.

Nitrit zehirlenmesi belirtileri

Nitrit/ Nitrat zehirlenmesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik olarak ortaya çıkıyor. Bu duruma ‘Mavi Bebek Sendromu’ adı veriliyor.

Ispanağı pişirince hemen tüketin

Zehir Danışma Merkezi uzmanlarına göre, pişirilen ıspanak bekletildiğinde içinde nitrit oluşabiliyor ve tüketilmesi halinde nitrit zehirlenmesine yol açabiliyor. Bunun için ıspanağın pişirildikten sonra açıkta veya buzdolabında bekletilmemesi, hemen tüketilmesi isteniyor.