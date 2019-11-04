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    Tüketici mahkemesinden emsal 'ibraname' kararı

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    Tüketici mahkemesi, kazada perte (ağır hasarlı) çıkan Porsche otomobili için değerinin altında ödeme yapan sigorta şirketinin araç sahibine faiziyle birlikte ödeme yapmasına karar verdi.

    Ankara'da Ö.D. isimli sürücünün kullandığı araç 8 Kasım 2017 tarihinde Etimesgut'ta, S.E.'ye ait Porsche marka araca çarptı. Meydana gelen kazada lüks araç perte çıktı. Kaza sonrası onarımı mümkün olmayan araç için kasko şirketi S.E.'ye araç bedeli olarak 390 bin lira ödedi ve dava açılmayacağına ilişkin 'ibraname' aldı.

    Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre Ş.E., kasko şirketinin aracının gerçek bedelinin altında ödeme yaptığını iddia ederek avukatı Serdar Ülkü aracılığıyla 12 Nisan 2018'de Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

    Mahkemenin dosyaya ilişkin görevlendirdiği bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, 2012 model aracın hasar tarihindeki ikinci el emsal piyasa değerinin 520 bin lira olduğu belirtildi.

    Kaza tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödeme yapılacak

    Raporda, davalı sigorta şirketinin davacı sigortalının aracındaki hasar miktarı için yapmış olduğu 390 bin liralık ödemeye ek olarak 130 bin lira daha tazminat ödemesinin uygun olduğuna yer verildi.

    Mahkemede, 15 Ekim 2019 tarihinde Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir' hükmü gereğince, söz konusu ibranameyi iptal etti.

    Mahkeme, kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Porsche sahibine 130 bin lira daha ödeme yapılmasına hükmetti.

    Etiketler:
    Karayolları Trafik Kanunu, Tüketici Mahkemesi, Mahkeme, Sigorta şirketi, Trafik kazası, Ankara, Porsche
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