Kayıt
12:02 04 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    TBMM

    Meclis'ten bakanlara 17 bin 24 soru önergesi uyarısı

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol

    Meclis'in hükümeti denetleme yolları arasında yer alan yazılı soru önergeler süresi içinde cevaplandırılmıyor. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, süresi geçtikten sonra cevaplanan ve cevaplanmayan 17 bin 24 yazılı soru önergesiyle ilgili bakanların uyarıldığını söyledi.

    Parlamenter sistemde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de milletvekillerinin hükümeti denetleme yollarından biri de yazılı soru önergeleri.

    Anayasa ve İçtüzüğe göre milletvekilleri tarafından verilen yazılı soru önergelerinin TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanlar tarafından 15 gün içinde cevaplandırılması gerekiyor. Milletvekilleri ise sorularına yanıt alamamaktan şikayetçi.

    © Sputnik /
    En fazla soru önergesi CHP tarafından verildi

    CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, soru önergelerine yanıt verilmemesini Meclis gündemine taşıdı. Yavuzyılmaz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “27. Dönem 1.ve 2. Yasama yılında toplam kaç yazılı soru önergesi başkanlığınıza ulaşmıştır. Bu önergelerden kaç tanesi muhatabınca yanıtlanmıştır? Kaç tanesi yanıtlanmamıştır?” diye sordu.

    24 Ekim tarihi itibariyle 19 bin 315 soru önergesi

    Önergeye yanıt TBMM Başkanvekili AK Partili Sadi Bilgiç’ten geldi. Bilgiç, 27. Yasama Dönemi 1 ve 2. yasama yıllarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakanlara yöneltilmiş olup 24.10.2019 tarihi itibariyle TBMM Başkanlığı'nca işleme alınan soru önergesi sayısının 19 bin 315 olduğunu bildirdi.

    10 bin 768 önerge cevaplanmadı

    Bu önergelerden 3’ünün Gelen Kağıtlara girdikten sonra soru sahibi milletvekili tarafından geri alındığını vurgulayan Bilgiç, "Önergelerden 1.639’u süresi içinde, 6.256’sı süresi geçtikten sonra cevaplandırılmış, 10.768’i ise henüz cevaplandırılmamıştır. 649 yazılı soru önergesi işlemdedir” dedi.

    En fazla önerge CHP'den

    TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç’in verdiği bilgiye göre; 24 Ekim tarihi itibariyle CHP milletvekilleri tarafından verilen soru önergesi 14 bin 456 oldu. Bu önergelerden 3’ünü CHP’li vekiller geri aldı. Önergelerden 1.342’si süresi içinde, 5.079’u süresi geçtikten sonra cevaplandı. Önergelerden 7.695”i cevaplanmadı, 337’si ise işlemde cevaplanmayı bekliyor.

    © Flickr /
    Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bakanlıktan üç farklı yanıt: 10 milyon araç farkı var
    HDP milletvekilleri tarafından verilen 2.844 soru önergesinden 141’i süresi içinde, 421 süresi geçtikten sonra cevaplanırken, 2.101’i cevaplanmadı. HDP’lilerin işlemde cevap bekleyen de 181 önergesi bulunuyor. MHP’liler tarafından 426 soru önergesi verildi. Bu önergelerden 36’sı süresi içinde, 150’si süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı. MHP’li vekillerin 192 önergesine cevap verilmezken 48 önerge ise işlemde.

    İYİ Parti’den verilen 1.493 önergenin 113’ü süresi içinde, 561’i süresi geçtikten sonra cevaplandı, 737 önerge cevapsız bırakıldı, 82 önerge ise işlemde cevap verilmesini bekliyor.

    Saadet Partisi milletvekilleri tarafından verilen 71 önergeden 5’i süresi içinde, 33 süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı, 32 önergeye cevap verilmedi, 1 önerge ise işlemde, TİP milletvekilleri 8 önerge verdi. Bu önergelerden 4’ü serisi içinde 4’de de süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı.

    DP’den gelen 3 önergenin 1’ine süresi içinde 2’sine süresi geçtikten sonra cevap verildi. Bağımsız milletvekillerinden gelen 14 önergenin ise 2’si süresi içinde, 7’si süresi geçtikten sonra cevaplandı. Bağımız vekillerin 5 önergesine ise cevap verilmedi.

    Bakanlara 'süresi içinde cevaplayın' uyarısı

    TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, Anayasa ve İçtüzük uyarınca yazılı soruların Cumhurbaşkanı Yardımcıları veya bakan tarafından gönderildiği tarihten itibaren 15 gün içinde cevaplandırılması gerektiğini, yazılı soru önergelerinin süresi içinde cevaplandırılmadığının da Gelen Kağıtlar Listesi’nde ilan edilerek bu durumun Cumhurbaşkanı yardımcısına veya bakanlara gönderildiğini kaydetti. Bilgiç, şöyle dedi:

    “Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya bakanlara yöneltilmiş olan 17.024 yazılı soru önergesinin süresi içinde cevaplandırılmadığı 42 ayrı gelen kağıt listesinde ilan edilmiş ve bu durum 107 ayrı yazı ile önerge muhataplarına bildirilmiştir. Diğer taraftan önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de Başkanlığımızca 26.10.2018 ve 05.07.2019 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazı yazılmış ve yazılarda yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması hususu iletilmiştir.”

    Etiketler:
    Uyarı, Anayasa, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi, AK Parti, Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Süreyya Sadi Bilgiç, soru önergesi, TBMM, İYİ Parti, CHP, HDP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mersin Narenciye Festivalinde Rusya Dans Ekibinin gösterimi yoğun ilgi gördü
    Mersin Narenciye Festivali'nde Rusya Dans Ekibi'nin gösterimi yoğun ilgi gördü
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet