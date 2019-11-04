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    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir

    Savunma Sanayii Başkanı: F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz" açıklamasında bulundu.

    İsmail Demir
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 mesajı: Hâlâ iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz
    NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı. 

    Demir ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesine ilişkin olarak "Temennimiz tekrar projeye dönülmesi yönünde" dedi.

    Rusya'dan savaş uçağı alımı iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunan Demir, şunları söyledi:

    "Karşı tarafından bir teklifi vardı, bu teklif de bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Konu mali, teknik ve stratejik boyutuyla incelenir, hemen karar vermek gibi bir şey söz konusu değil. Çok geniş bir analiz yapmak lazım, bu yüzden hemen yarın alıyoruz gibi bir hükümde bulunmak mümkün değil."

    Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili konuşan Demir, sistemin aktif hale getirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi. 

    Demir, ABD Patriot hava savunma sistemiyle ilgili olarak ise "İlave sistemlerle ilgili tekliflere açığız" ifadelerini kullandı.

    Demir ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda testi yapılan Atmaca füzesinin görüntülerini yaıynladı.

    Demir, "Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. ATMACA’nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Demir'in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde:

    © AA / Arif Akdoğan
    Akar: Türkiye ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alabilir
    - (Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli silahlar) Bunun en önemli işareti, harekatın sırasında 'amborgo uyguladık' denmesine rağmen bağımsız olarak harekatın sürdürülebilmesiydi. Yeni sistemlerle birlikte bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Kısaca, ülkemizin güvenliğiyle ilgili kararları alıp uygulayabilmesi  açısından yerli silahların etkisi görüldü.

    - (F-35 alımı konusunda) Türkiye her ne kadar F-35 projesinin şimdilik parça tedarikçilerinden biri olmayı sürdürüyor olsa da, birkaç ay sonra bunun da sonlanacağı anlaşılıyor. Türkiye’nin yeniden programa dönmesi, ödediği 1.5 milyar doların karşılığı olan uçakları alabilmesi ne kadar mümkün görünüyor? ABD ile bu yönde yürüyen herhangi bir tamas var mı? F-35 konusunda uyuşmazlığı başlatan biz değiliz. Bütün yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik. F-35 ile S-400’ün bir arada bulunamayacağı argümanlarına biz ‘sakınca yok’ dedik. ‘Siz var diyorsanız gelin heyet kuralım’ dedik. Ama maalesef ciddi bir çalışma yapılmadı. Daha da komik olarak, ‘önce S-400’den vazgeçtiğinizi açıklayan’ denildi... Biz sizi cezalandırmak istiyoruz mantığıdır bu. Telk yanlı olarak alınan bu karar programa da zarar vermekte... Temennimiz geçici bir uygıulama olması ve programa yeniden dönmemiz. Ortada bir hak var ve yerine getirilmesini bekliyoruz.

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