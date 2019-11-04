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13:34 04 Kasım 2019
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    Musluk - su kesintisi

    İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi

    © AA /
    Türkiye
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    Yarın Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye ve Beykoz'un bazı kesimlerinde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Danışmanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın saat 11:00'den itibaren bazı bölgelerde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

    İSKİ'nin, çalışma kapsamında Küçük Çamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacağı ifade edilen açıklamada, böylelikle, saha içerisinde borulama sisteminde yapılacak düzenleme ile yenilenmiş terfi merkezindeki bakım-onarım ve arıza durumlarında geniş kesintiler yerine, lokal kesintilerle işlem yapılabilmesinin mümkün olacağı aktarıldı.

    Açıklamada, söz konusu çalışmalar nedeniyle yarın 10 saat süreyle su verilmeyecek ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:

    "Fatih; Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray.

    Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuri Paşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe.

    Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.

    Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek.

    Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe.

    Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, Küçük Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil.

    Ümraniye; Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler.

    Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı."

    20 saat su verilemeyecek yerler 

    Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.

    Etiketler:
    Fatih, Beykoz, Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, İstanbul, Su kesintisi
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