Jale Özgentürk Hürriyet'ten istifa etti: Arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor

Gülse Birsel ve Ayşe Arman'ın ardından ekonomi gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Jale Özgentürk de Hürriyet'ten istifa etti. Özgentürk, "Her biri gazeteciliğin yüz akı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım" dedi.

Hürriyet'te yaklaşık 50 gazetecinin işten çıkartılmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Gazetenin ekonomi yazarlarından Jale Özgentürk de gazeteyle yollarını ayırdı. Özgentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları protesto için istifa ettiğini söyledi.

Referans, Radikal ve Hürriyet. 16 yıl önce geldiğim gruptan bugün ayrılıyorum. Her biri gazeeciliğin yüzakı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım. @VahapMunyar @sebnemturhan @eozpeynirci @CeyhunKuburlu @ahmetcan — Jale Ozgenturk (@jaleozgenturk) 4 ноября 2019 г.

​Özgentürk, "Referans, Radikal ve Hürriyet. 16 yıl önce geldiğim gruptan bugün ayrılıyorum. Her biri gazeteciliğin yüz akı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım" ifadelerini kullandı.

Gazete yönetiminin sendikalı gazetecileri işten çıkardığı ve hedefin toplu-iş sözleşmesi yapılabilmesini engellemek olduğu ileri sürülmüştü.