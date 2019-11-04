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13:35 04 Kasım 2019
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) iftar programına katıldı.

    Kurtulmuş: Bizim başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatına değindi, "Bizim başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Erkmen Belediyesinin Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışına katıldı.
    © AA / Arif Yavuz
    Kurtulmuş: Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım
    AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

    Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - (Barış Pınarı Harekatı) Harekatın başından bu yana pozisyonumuz çok net. Terör saldırısı olmasını engellemek, terör örgütlerinin 30 kilometre aşağı çekilmesini sağlamak, güvenli bölgeye mültecilerin yerleştirilmesi... Her yerde bunu anlatıyoruz. Türkiye bu harekatı yaparak kısa sürede kendi hedeflerine ulaştı. Hem Rus hem Amerikalılarla mutabakata varıldı. Türkiye istediklerini elde etti. Bundan sonra sahadaki uygulamaya bakacağız. Sahada ümit ediyoruz ki bütün PYD/YPG unsurlarının çıkarılmasını sağlayacaklardır. Bizim başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok.

    - (Erdoğan'ın ABD ziyareti) Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin hakkını hukukunu kimseye zedeletmez. Son gelişmeleri değerlendirip ona göre karar verecektir. Trump'ın mektubu çok net bir şekilde reddedilmiştir. Gidince bu mektubu iade edeceğini söylemiştir. Ermeni meselesini siyaset aracı olarak kullanacaksanız YPG/PYD'yi siyasi araç olarak kullanacaksınız bu siyasete sığmaz. Biz de dönüp ABD'ye bakın deriz, milyonlarca Kızılderili nerede? Önce aynaya bakın, Kızılderili katliamını anlatın.Soykırımdan bahsedecekseniz ABD kendi tarihine bakmalı. Kimse Ermeni meselesinden bahsetmesin. Bizim tutumumuz belli. Gelin arşivleri açalım, tarihçiler karar versin. Biz hodri meydan diyoruz.

    'Temel sebep Türkiye'nin güçlenmesi'

    - Bu mesele sadece lobicilik çalışmalarıyla ilgili değil. Bu kadar çok Türkiye'nin üzerine gelmelerinin arkasındaki sebep Türkiye'nin güçlenmesi ve bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmesidir. Hİçbir ilişkimiz Türkiye'nin hatasından bozulmuş değildir. Türkiye'nin milli bağımsızlığı bizim için her şeyden önemlidir. ABD ve Avrupa'daki Türkiye karşıtı hareketlerin artmasının nedeni budur.

    - (ABD'nin 2018 terörizm raporu) Çok yazık. Uluslararası hukuka aykırı bir tavır. YPG/PYD terör örgütü değilse dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü yok demektir. Tel Abyad'da bombaları kim patlattı. Gelin FETÖ'ye halkına bombalar yağdıran Türkiye demokrasisini uçurumun kenarına getiren örgütün başındaki adamı terörist saymayacaksınız. Fethullah Gülen'in öldürülen Bağdadi'den hiçbir farkı yoktur. 

    Terörü destekleyen sonunda terörden zarar görür.

    'Herkes DEAŞ'lısına sahip çıksın'

    - Herkes burada samimi olsun. Türkiye DEAŞ ile mücadelede bedel ödemiş onlarca masum insanımız ölmüştür. Bu örgütle ilgili bütün dünya konuşuyor. ABD'nin Fransa'nın DEAŞ ile ne mücadelesi vardır? DEAŞ üyesi Türk vatandaşları yargılanıp cezalarını alacak. Ama diğer ülkelerin vatandaşı olan teröristlere Türkiye sahip çıkacak değil. Kimse DEAŞ'ı Türkiye'ye bıraktım diyerek bu işten çıkamaz. Herkes DEAŞ'lısına sahip çıksın.

    'Vakti geldiğinde çöpe atılacaklar'

    - (Avrupa ğlkelerinin YPG'ye ilişkin açıklamaları) Bu terör örgütlerinin vakti zamanı geldiğinde mendil gibi çöpe atıldığını göreceğiz. Fransa ASALA'ya da aynı desteği vermişti. Bu emperyalizmin eski bir oyunudur. Bunların derdi bu örgütlerin yükselmesi değil. Bölgenin dizaynı için kullanılmasıdır. Biz büyük resmi görüyoruz. Buradan YPG'nin PYD'nin güç kazanacağını sanmıyorum. Hepsi vakti gelince çöpe atılacak." 

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) iftar programına katıldı.
    © AA / Erhan Elaldı
    Kurtulmuş: Artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kaldı
    - (Yeni infaz düzenlemesi) Bu hassas bir konu. Kulis bilgileriyle hareket etmek doğru değil. Parlamentonun gündeminde. Doğru ve adil olan bir sonucu bulacağımıza inanıyorum.

    - (Boğazların kontrolünün İBB'den alınması) Bunu ulusal bir proje olarak görmek lazım. Bu amaçla atılmış bir adım. Faydalı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra İstanbul Boğazı'nın muhteşem halinin korunması esas hedefimiz. Boğaz'ı bugün biz de görüyoruz, bazı yerlerde gerçekten yanlışlıklar oldu.

    - (Mustafa Yeneroğlu'nun istifası) Sayın Yeneroğlu'nun kendi kararı Aldığı karara saygı duyarız.

    - (Yeni parti çalışmaları) Bunlar bizi ilgilendirmez. Bize etkisi olacağını düşünmüyorum. AK Parti'nin nasıl çalışacağı önemlidir. Şimdiye kadar bir kere de olsa AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımızın oranı yüzde 65. Bu çok iyi bir rakamdır. Artık Sayın Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri sona erdi. Biz onun yükünü almalıyız. Motivasyona sahip olan kadrolarla yürümemiz lazım.  Başkalarının değil AK Parti'nin ne yapacağı önemlidir.

    - (Enflasyon rakamları ve ekonomi) Geçen sene enflasyonla ilgili konuda bizden kaynaklanmayan nedenlerle güçlü bir artış oldu. Ağır bir tabloydu. Kur manipülasyonları yapıldı. Geçen senenin etkileri hala devame diyor. Mühim olan bizim üretim yapımızı güçlendirmemizdir. Faizin düşmüş olması çok önemlidir. Güven ortamının da iyileşmesi yabancı sermayenin ülkeye gelmesi açısından önemli. Türkiye ekonomisi en kötüyü geride bıraktı. Geçen senenin etkileri kısmen devam eder.

    - (ABD yaptırımları) Geçen sene dış etkiler dediğimiz zaman beceremediğiniz için böyle diyorsunuz dedi muhalefet partileri. Trump bunu söyledi. ABD'nin Türkiye'yi kaybedecek adım atmayacağı kanaatindeyim. Belirli çevreler baskı yapıyor yaptırmı konusunda. Ayrıca yaptırımlardan istenilen sonuç alınmadı. Yaptırımlar siyasetin diline uyacak şeyler değil.

    Etiketler:
    ABD, Suriye, politika, Türkiye, AK Parti, Numan Kurtulmuş
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