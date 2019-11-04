İmamoğlu'na 'Ahmak' diyen Soylu: Bu millet sana bedelini ödetecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa'da Türkiye'yi eleştirmesine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için gittiği Fransa’da Türkiye’yi eleştirmesinetmesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'ya (Fransa'ya) giderek Türkiye'yi şikayet eden AHMAĞA söylüyorum.

- Bunun bedelini, bu millet sana ödetecek.

- Yazıklar olsun.

- Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun.

- Bu milletin sana verdigi emeğe yazıklar olsun👏👏👏



Süleyman Soylu pic.twitter.com/ICudUi449d — Selda Soyer 🇹🇷 (@seldasoyer_) 4 ноября 2019 г.

​"Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alacak, 9 aylık çocuklarımızı, 11 aylık bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt, Arap ve Türk kardeşlerimizin dükkanını açmasını engelleyecek, çocukların üniversiteye gitmesini engelleyecek, bunu o belediyenin belediye başkanları yapacak, sen de Avrupa Birliği Parlamentosu'na gideceksin veya oradaki belediye toplantısına gideceksin, Türkiye'yi şikayet edeceksin. Yazıklar olsun. Bunları söyleyemeceksek, bunları ifade edemeyeceksek yaptığımız görevin ne anlamı var. Bu kadar ucuz mu bu işler."

'Özgürlüğümüze saldırsınlar, 'Seçildiler, biz ne yapalım' mı diyelim?'

"Bu belediyeleri haksızlıkla aldınız" diyenlere seslenen Soylu, "Yazıklar olsun size. Ne yapacağız, ağzımızı açıp bekleyecek miyiz? İlk önce çukur kazsınlar, ondan sonra Rasulayn ve Tel Abyad'daki gibi onları betonlasınlar, tünel kazsınlar, ondan sonra kendilerine verilmiş ağır silah ve mühimmatla ülkemizi bölsünler, parçalasınlar. Ülkemizin ekonomik kayıplarına sebebiyet versinler. Özgürlüğümüze, hürriyetimize, huzurumuza ve kardeşliğimize saldırsınlar, biz de 'Seçildiler, biz ne yapalım' mı diyelim?" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) genel kurulu Türkiye oturumuna konuşmacı olarak katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerinin 'örnek olması gerektiğini' söylemiş ve kayyumları eleştirmişti.