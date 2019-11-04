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16:37 04 Kasım 2019
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    İstanbul Halk Otobüsleri Başkan Vekili Pelen: Yüz kişi size saldırsa ne yaparsınız?

    © DHA /
    Türkiye
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    Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, Beşiktaş'ta dün 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın yolcu ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından meydana geldiğini öne sürdü. Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili, "Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş" dedi.

    Beşiktaş'ta, kullandığı halk otobüsüyle durakta bekleyen yolcuların arasına dalarak 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Necdet Karakuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Beşiktaş Caddesi'nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şirintepe-Kabataş hattında ring seferi yapan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü Necdet Karakuş duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi kolundan bıçaklamıştı. Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

    © DHA /
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    Olaydan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Karakuş polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Karakuş öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

    Kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A.Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, kazanın bir yolcuyla yaşanan tartışma yüzünden olduğunu iddia etti.

    Halk otobüsü şoförlerinin vicdansız insanlar olmadığını ifade eden Pelen, "Bizim bir şoförümüz, hamile bir yolcumuza yardımcı oldu, kalp krizi geçiren bir yolcumuzu ters yoldan hastaneye götürdü. Bizim şoförlerimiz bu kadar vicdansız insanlar değil. Bizim için önemli olan insanlardır" dedi.

    'Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez'

    Kazanın bir yolcuyla şoför arasında yaşanan tartışmanın ardından yaşandığını öğrendiklerini Pelen, şunları söyledi:

    "Şoförle konuşamadık, tam net bir bilgimiz yok ama burada yolcuyla şoför arasında bir kargaşa var. Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez. Öyle bir vicdansızlık olmaz. Bizim şoförlerimiz, Türk insanı bir karıncayı ezmez. Yolcunun şoföre fiziki müdahalesi olduğu açıklamaları var. Ama biz şoförle görüşemedik, net bir şey söyleyemem. Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. 'Şoför durağa geç geldi' diye tartışma olmuş. Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın, direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz."

    Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise, "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış" diye cevap verdi.

    Etiketler:
    Nihat Pelen, Necdet Karakuş, otobüs durağı, Bıçaklama, Şoför, İstanbul Özel Halk Otobüsü, Halk otobüsü, Beşiktaş, İstanbul
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