'150 bin çoban açığını Afganlar kapatacak'

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için 'Afgan çoban' formülü üzerinde çalıştıkları öne sürüldü. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, "150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin çoban açığını kapatmak için Afgan çoban formülü üzerinde çalışıyor.

İki bakanlık Afganlara çobanlık konusunda çalışma izni verilmesi hususunda mevzuat çalışması yaparken Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 150 bin çobana ihtiyaç duyulduğunu ve asgari 5 bin liraya çalışacak çoban bulamadıklarını söyledi.

Çelik, "Türkiye'de çoban sorunu çözülmeden, küçükbaş hayvan sektörünün sorunları çözülemez. İnsanlar hayvancılık yapmak istiyor ama çoban konusunda dertli. Meralarımız, coğrafyamız ve iklim şartlarımız yeterli olmasına karşın çoban bulamadığımız için hayvancılık yapamıyoruz. Hali hazırda 150 bin çoban açığımız var. Bunun için Afgan çoban ithal etmek istiyoruz" dedi.