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19:39 04 Kasım 2019
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    Kalın: Rusya'yla ikinci ortak devriyenin yarın yapılması planlanmakta

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 22 Ekim tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde Rusya ile ikinci ortak devriyenin yarın gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın önemini hala koruduğunu belirten Kalın, "Suriye'de gerek siyasi sürecin ilerletilmesi, gerek Anayasa Komisyonu'nun çalışması, seçimlerin yapılması noktasında önümüzde yapılacak çok şey var. Barış Pınarı Harekatı, kuzey Suriye'de terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan kaldırmıştır. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Zira teröristlerin hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini biliyoruz, Suriye üzerine oynanan oyunları biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etmiştir" ifadesini kullandı.

    Kalın, harekatın yalnızca Türkiye'nin değil, dünya siyasetini de ilgilendirdiğini belirterek "Sınırda özellikle güneyde YPG terör örgütünün çıkmayı reddettiği bölgede zaman zaman saldırıların olduğunu biliyoruz. Bugün de bir şehidimiz var. El yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda bir uzman şehidimiz şehit oldu. Kendisine rahmet ve hepimize baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.

    'Kiliseleri kullanarak tahrik unsuru yapmaya çalışıyorlar'

    Kalın, açıklamasının devamında 'son günlerde terör örgütünün kara propagandasının gündeme geldiğini' söyledi. Bu noktada Batılı ülkelere tepki gösteren Kalın, "Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, Hristiyan azınlığın TSK'nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Bu saldırıların amacı bir karşı mukabeleyi harekete geçirmek. 'Bakın Türkler ve onların destekleri Suriye Milli Ordusu Hristiyanları hedef alıyor' diye bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Kiliseleri dahi kullanarak yer yer bu atışların yapılarak tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

    'Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil'

    Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin devam edeceğini belirten Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

    "Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci hedefi mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönmesiyle ilgili. Çalışmalar önem arzediyor. Bunun detayları üzerinde çalışıyorlar. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız BM Sekreteri ile yaptığı görüşmede bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil, DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Türkiye'ye dönük eleştirileri dile getiren ülkelerin külfet paylaşımına  dair ne yapacaklarını anlatmaları isabetli olur."

    'Bu terör örgütünün kimin maşası olduğunu göstermekte'

    Kalın'ın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına geçildi. Basın mensuplarının soruları ve Kalın'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - ABD'nin terör raporu hakkındaki değerlendirmeleriniz neler?

    Rapor bizim tepkimizi çekmeye devam ediyor. Bu raporda PKK terör örgütü zikredilirken YPG/PYD'nin zikredilmemesi. Darbe girişimini yapan FETÖ'nün yer almaması çifte standardı ortaya koyuyor. Bu terör örgütünü PKK'yı kabul ettikten sonra Suriye kolunu desteklemek silah vermek terörü desteklemektir. FETÖ ile ilgili olarak da hiçbir cümle olmaması, mağdur bir dini grup olarak gösterilmesi bu terör örgütünün kimin maşası olduğunu göstermektedir.

    'Bu süreç içerisinde PYD/YPG paçavrasına rastlamadık'

    - Rusya'yla ortak devriyede hangi sonuçlara ulaşıldı?

    Bildiğiniz gibi 22 Ekim tarihli Soçi anlaşması çerçevesinde 1 Kasım'da gerçekleşti. Bu süreç içerisinde PYD/YPG paçavrasına rastlamadık. Olumsuz bir tespit yapılmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta. 

    - Erdoğan'ın ABD ziyareti gerçekleşecek mi?

    Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor. Bu ziyarette amacımız Washington'a gitmek değil, somut neticeler elde edilmesidir. Ziyaretin sebebi de, amacı da budur. Eğer bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz izole olmazsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi mümkündür. Bu konudaki kararını birkaç gün içinde verecektir. Ancak bu Cumhurbaşkanımızın isteği değildir, Trump davet etmiştir.

    - Adalet Bakanlığı'nın yargı paketiyle ilgili sunum yaptığını söylediniz. MHP'nin paketi sunumda yer aldı mı? Bir diğer sorum da EYT'nin gündeme gelip gelmediği olacak...

    Af bugün gündeme gelmedi. Başka bir bağlamda bunu değerlendirebilirler ama bugünkü sunumda yok. EYT de bugün gündeme gelmedi. 

    'Arınç'ın şahsi görüşleridir'

    - Eski Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Arınç'ın açıklamaları gündemde. KHK ile görevden atılanlar için 'KHK bir faciadır' açıklamasında bulundu. AK Partili Şamil Tayyar'dan da 'Savcıları göreve çağırıyorum' açıklaması geldi. Arınç'ın görüşleri Cumhurbaşkanlığı'nın görüşlerini yansıtmakta mıdır?

    Öncelikle Bülent Bey'in açıklamaları şahsi görüşleridir. KHK'lar bir zorunluluktu. Durup dururken gündeme alınmış bir şey değildi. 251 insanımızı şehit eden bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım, elbette hiçbir devlet diyemez. Süreç içerisinde KHK'lar çerçevesinde görevinden uzaklaştırılan, mağdur olanlar için komisyonlar kurulmuştur. Burada her bir vakanın nevi şahsına münhasır olduğunu akılda tutmak gerek. Bir faciadır dediğinizde, 15 Temmuz faciasını gölgeleyen bir tutum gibi algılanır.

    Etiketler:
    devriye, Barış Pınarı Harekatı, Rusya, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, ABD, Cumhurbaşkanlığı, İbrahim Kalın
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