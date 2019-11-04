Kayıt
19:38 04 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları belli oldu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol

    Eski eşi Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında sanığın eylemini olay tarihinden önce planladığına dair yeterli delil bulunamadığı, eylemini bıçak ile ve çocuğunun gözleri önünde gerçekleştirmesinin 'canavarca hisle' veya 'eziyet çektirmek' kastı ile hareket ettiğini göstermediği belirtildi.

    Emine Bulut, 18 Ağustos günü, 6 yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından, Kırıkkale'de lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızının 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı.

    Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Varan'a, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.

    'Öldürme planı yaptığına dair delil bulunamadı'

    Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan gerekçeli kararın detayları ortaya çıktı.

    Kararda, sanık Fedai Varan'a 'tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan ceza verilmemesinin gerekçesi açıklandı.

    WhatsApp görüşmelerine bakıldığında sanığın olay tarihinden öncesinde Emine Bulut'u öldürme planı yaptığına dair herhangi bir somut delil bulunamadığı belirtilerek, "Olay tarihinden önce sanığın öldürme konusunda plan yapmış olması halinde ilk buluşmadaki karşılaşma esnasında bunu uygulaması gerekirdi. Kaldı ki Emine Bulut ve kızı ile buluşan sanığın birlikte yemek yedikleri anlaşılmıştır. Sanığın kızını alarak çarşıda gezmesi ve sonrasında ise kafede buluşup, yemek yenmesi sırasında öldürmeye yönelik herhangi bir eylemi ya da davranışı tespit edilememiştir. Sanığın maktulü öldürmeden önce ilk iki karşılaşma sırasında da öldürmeye yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilememesi nedeniyle eylem tarihinden önce öldürme olayını tasarladığı tespit edilememiştir" denildi.

    'Tasarlamanın unsurları oluşmamıştır'

    Kararda, sanığın üzerinde bıçak taşıması ve olaydan önce dolmuş duraklarında beklemesi ile ilgili de "Daha öncesinde taşınan bıçağın olayda kullanılan bıçak olup olmadığı ispat edilememiştir. Sanığın daha öncesinde de bıçak taşıması nedeniyle, bıçağın hazır edilmesi tek başına 'tasarlama' olarak değerlendirilmemiştir. Olaydan önce dolmuş duraklarında beklemesi de tek başına 'tasarlama' için yeterli olmadığı Yargıtay içtihatları ile anlaşılmaktadır. Tasarlama için failin düşünüp, planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükûnete rağmen bu kararından vazgeçmeyip, sebat ve ısrarla fiilini icraya başlaması, gerekir. Somut olaya bakıldığında sanığın Emine Bulut kafeden ayrıldıktan sonraki aşamada geçen süre içerisinde Emine Bulut ile görüşmek için mesajlar gönderdiği anlaşılmışsa da aradan geçen süre içerisinde maktulü öldürmeyi planladığını gösteren herhangi bir somut delil elde edilememiş, tasarlamanın unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

    'Canavarca hisle adam öldürme' suçunu oluşturmamakta'

    Sanığın eylemini 'kasten öldürme' haricinde sırf öldürmek için, keyif almak için ve maktulün acı çekmesini istediği için öldürme kastının bulunduğuna dair mahkumiyeti için kesin somut delil elde edilemediği ifade edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

    "Yargıtay içtihatları dikkate alındığında çok sayıda darbe ile ölüm meydan gelmesi tek başına 'canavarca hisle adam öldürme' suçunu oluşturmamaktadır. Burada, 'canavarca hisle öldürmek' ile bahsedilmek istenen, failin vahşi bir yöntemle, acımasızca ve hatta öldürmekten zevk alarak ve bu zevki işlediği fiille ortaya koyarak, ürpertici bir şekilde adam öldürmekten bahsedilmektedir. Örneğin, kişinin kafasının kesilmesi ve ikiye bölünerek öldürülmesi 'canavarca hisle adam öldürme' suçu sayılacaktır. 'Eziyet çektirmek' ise öldürülen kişi üzerinde yapılan yöntemin acı verici bir işkence özelliği taşımasıdır. Somut olayda bu yönüyle sanığın bıçak ile maktule birden fazla kez darbe vurarak, eylemini gerçekleştirmesi ve çocuğunun gözleri önünde gerçekleştirmesi tek başına 'canavarca hisle' yahut 'eziyet çektirmek' kastı ile hareket ettiğinden söz edilemeyeceği, bu açıdan sanığın somut olayda öldürme kastı yanında ayrıca 'canavarca hisle' ya da 'eziyet çektirerek öldürme' amacıyla hareket ettiğini kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak, yeterli, kesin kanıt bulunmadığından sanık hakkında bu suçtan ceza verilmemiştir."

    Etiketler:
    Gerekçeli karar, Fedai Varan, Emine Bulut
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet