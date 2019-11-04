'Hürriyet'in yeni Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu' iddiası

Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmaların adından Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden Vahap Munyar'ın yerine, uzun süredir köşe yazarlığı yapan Ahmet Hakan'ın getirildiği iddia edildi.

43 kişi işten çıkarılmıştı

OdaTV'nin haberine göre Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu. Odatv’nin iddiasına göre gazeteci Hakan, Hürriyet gazetesinin başına geçmesi için yapılan teklifi kabul etti ve el sıkışıldı. Ahmet Hakan’ın kısa süre içerisinde gazetenin genel yayın yönetmeni olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın bir hafta içinde yapılması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinde 43 kişinin işten çıkarılmasının ardından Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa etmişti. Munyar'ın ardından Ayşe Arman ve Gülse Birsel de gazete ile yollarını ayırmıştı. Bu istifaların ardından gazetenin yayın yönetmenliği için adı geçen isimlerden Ahmet Hakan'ın bu göreve getirildiği öğrenildi.