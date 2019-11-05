Akit yazarı Karahasanoğlu: AK Parti'nin kanun değişiklikleri solculara yarıyor

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında AK Parti'nin kanun değişikliklerinden 'solcuların yararlandığını' iddia etti ve "Küçük yaşta evlilik yapanlar, henüz AK Parti’den, haksızlıkların giderilmesi yönünde bir adım göremediler" ifadelerini kullandı.

© AA / Yeni Akit yazarı: Fen Bilimleri kitaplarında Allah'ın adı anılmıyor ama ilim Allah'ın saltanatını anlatıyor gazetesi yazarlarından Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında AK Parti tarafından hayata geçirilen kanun değişkiliklerine değindi.

Söz konusu düzenlemelerin 'solculara yaradığını' iddia eden Karahasanoğlu, 'Sivas mazlumlarının, küçük yaşta evlilik yapanların ve aile içi şiddet sonucunda hakkında uzaklaştırma kararı alınan babaların' yararlanması gerektiğini savundu.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Sivas mazlumları AK Parti’nin bir iyiliğini henüz göremediler ama..

Küçük yaşta evlilik yapanlar, henüz AK Parti’den, haksızlıkların giderilmesi yönünde bir adım göremediler ama..

Aile içi şiddet adı altında, 'Kocam bana ruj parası vermedi, ekonomik şiddet uyguladı' denilerek, hakkında uzaklaştırma kararı verilen evin babaları, henüz AK Parti’nin kanun değişikliklerinden kendi hisselerine düşen bir yenilikle tanışamadılar ama..

Nafaka mağdurlarının durumlarını yeniden düzenleyen bir kanun, söz verilmiş olmasına rağmen, henüz çıkarılamadı ama..

Düşünceyi ifade hürriyeti ekseninde işlenen suçlarda, birçok solcunun yararlanacağı yeni düzenlemeler getirildi.

Solcuların işlediği suçlardan, Cumhurbaşkanı’na hakaret, kapsam içine alındı.

Devlete küfür, kapsam içine alındı.

Dine yönelik hakaretler, kapsam içine alındı.

Ama..

Atatürk aleyhine işlenen eleştiriler, kapsam içine alınmadı..

Cumhurbaşkanı’na küfür ediyorsanız..

Değişikliklerden, kanundaki yeniliklerden yararlanıyorsunuz..

Atatürk’e eleştiri getiriyorsanız, cızzz.. Yanıyorsunuz..

Ama bunlar daha bir şey değil..

Yargı içtihatları ile, daha önümüze neler gelecek, neler..

Onlara da hazırlanmamız gerekecek..

Bir cebinden faşist..

Twitter Yeni Akit yazarı: Cem Yılmaz'ın filmine gitmeyeceğim, kendisini son dönem milli mevzularda ortada göremiyoruz

Kim gibi?

FETÖ gibi..

İşine gelirse PKK’lı olan..

İşine gelirse, PKK karşıtı gibi gözüken kimlikle karşımıza çıkanların adamlarının, yakında cezaevlerinden çıkacağını göreceğiz..

Cezaevindeki birçok adi suçlu ile birlikte, kimi FETÖ’cülerin, kimi PKK’lıların, kimi darbe tahrikçilerinin de çıkacağına şahit olacağız..

Nitekim çıkmaya başladılar da.."