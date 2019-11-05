Kayıt
10:06 05 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Akit yazarı Karahasanoğlu: AK Parti'nin kanun değişiklikleri solculara yarıyor

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    1222
    Abone ol

    Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında AK Parti'nin kanun değişikliklerinden 'solcuların yararlandığını' iddia etti ve "Küçük yaşta evlilik yapanlar, henüz AK Parti’den, haksızlıkların giderilmesi yönünde bir adım göremediler" ifadelerini kullandı.

    Ders Kitapları
    © AA /
    Yeni Akit yazarı: Fen Bilimleri kitaplarında Allah'ın adı anılmıyor ama ilim Allah'ın saltanatını anlatıyor
    Yeni Akit gazetesi yazarlarından Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında AK Parti tarafından hayata geçirilen kanun değişkiliklerine değindi. 

    Söz konusu düzenlemelerin 'solculara yaradığını' iddia eden Karahasanoğlu, 'Sivas mazlumlarının, küçük yaşta evlilik yapanların ve aile içi şiddet sonucunda hakkında uzaklaştırma kararı alınan babaların' yararlanması gerektiğini savundu. 

    Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

    "Sivas mazlumları AK Parti’nin bir iyiliğini henüz göremediler ama..

    Küçük yaşta evlilik yapanlar, henüz AK Parti’den, haksızlıkların giderilmesi yönünde bir adım göremediler ama..

    Aile içi şiddet adı altında, 'Kocam bana ruj parası vermedi, ekonomik şiddet uyguladı' denilerek, hakkında uzaklaştırma kararı verilen evin babaları, henüz AK Parti’nin kanun değişikliklerinden kendi hisselerine düşen bir yenilikle tanışamadılar ama..

    Nafaka mağdurlarının durumlarını yeniden düzenleyen bir kanun, söz verilmiş olmasına rağmen, henüz çıkarılamadı ama..

    Düşünceyi ifade hürriyeti ekseninde işlenen suçlarda, birçok solcunun yararlanacağı yeni düzenlemeler getirildi.

    Solcuların işlediği suçlardan, Cumhurbaşkanı’na hakaret, kapsam içine alındı.

    Devlete küfür, kapsam içine alındı.

    Dine yönelik hakaretler, kapsam içine alındı.

    Ama..

    Atatürk aleyhine işlenen eleştiriler, kapsam içine alınmadı..

    Cumhurbaşkanı’na küfür ediyorsanız..

    Değişikliklerden, kanundaki yeniliklerden yararlanıyorsunuz..

    Atatürk’e eleştiri getiriyorsanız, cızzz.. Yanıyorsunuz..

    Ama bunlar daha bir şey değil..

    Yargı içtihatları ile, daha önümüze neler gelecek, neler..

    Onlara da hazırlanmamız gerekecek..

    Bir cebinden faşist..

    Twitter
    Yeni Akit yazarı: Cem Yılmaz'ın filmine gitmeyeceğim, kendisini son dönem milli mevzularda ortada göremiyoruz
    Bir cebinden devrimci kimlik çıkan örgütler bile, kanun değişikliklerinden yararlanır hale gelecek.

    Kim gibi?

    FETÖ gibi..

    İşine gelirse PKK’lı olan..

    İşine gelirse, PKK karşıtı gibi gözüken kimlikle karşımıza çıkanların adamlarının, yakında cezaevlerinden çıkacağını göreceğiz..

    Cezaevindeki birçok adi suçlu ile birlikte, kimi FETÖ’cülerin, kimi PKK’lıların, kimi darbe tahrikçilerinin de çıkacağına şahit olacağız..

    Nitekim çıkmaya başladılar da.."

    Etiketler:
    Düzenleme, değişiklik, Kanun, Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesi, Yeni Akit
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    İran'da ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet