Bursa'da bir kadın, kendisini uçurumdan kurtaran ekiplere cep telefonunu arattı: Bulunmadan kurtarılmak istemiyorum

Bursa'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı. Öte yandan kadının, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere cep telefonunu da arattığı öğrenildi.