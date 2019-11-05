Almanya'dan imam getirmişler: Tılsımlı define ele verdi

Almanya’da oto tamirciliği yapan Yüksel Veli A., Türkiye’de temasta olduğu kişilerle define yerleri ile ilgili çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalar sonrası Çankırı Bayramören’e bağlı Sarıkaya köyünde büyük bir hazinenin olduğu belirlendi. Ancak bir sorun vardı. İddiaya göre hazine tılsımlıydı.
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Yüksel Veli A. ilk olarak kendisi gibi Almanya’da yaşayan Erhan Ç. ile temasa geçti. Erhan Ç.’ye defineden söz etti, kazı esnasında büyüyü çözüp çözemeyeceğini sordu. Erhan Ç. ise konuyla ilgili ‘uzmanlığı’ olmadığını ancak yakın arkadaşı İsa P. ile görüşebileceğini söyledi. Bir dönem Almanya’da gönüllü olarak imamlık yapan ve büyüyü etkisiz hale getirebileceğini belirten İsa P. ile Erhan Ç., 22 Ekim’de Türkiye’ye geldi.
Jandarma şüphelendi
‘Mantar için geldim’
Kazı yapan ekipten 3 kişi ise başka bir yöne doğru gitti. Şüphelilerin, kaçak kazı için bölgede olduğunu belirleyen jandarma ekipleri geniş bir bölgede arama başlattı. Saat 20.30 sıralarında İsa P. Jandarma’ya ait telefonu arayarak mantar toplamak üzere bölgeye geldiği arkadaşı Erhan Ç.’yi kaybettiğini söyledi. Jandarma ekipleri İsa P.’nin bulunduğu köye giderek kendisini aldı.
13 yüzük ve 63 sikke
Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 13 yüzük, 63 de sikke (sabit değerli para) bulundu. Kazı esnasında kullanılan dedektör ve iş makinesine da el konulurken Bayramören İlçe Jandarma Komutanlığı’nca 8 kişi hakkında hazırlanan fezleke savcılığa gönderildi. Fezlekede şüpheliler, Kültür ve Tabiat Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyor. 8 define avcısı, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
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