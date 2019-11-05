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10:06 05 Kasım 2019
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    Almanya'dan imam getirmişler: Tılsımlı define ele verdi

    © AA /
    Türkiye
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    Çankırı’nın Sarıkaya köyünde hazine olduğunu tespit eden 8 define avcısı yakalandı. Hazinenin tılsımlı olduğuna inanan ekip, Almanya’da yaşayan bir imamı da kazı sırasında ayet okuması için Türkiye’ye çağırdı. 13 yüzük ve 63 sikke bulan 8 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Almanya’da oto tamirciliği yapan Yüksel Veli A., Türkiye’de temasta olduğu kişilerle define yerleri ile ilgili çalışmalar yürüttü. Yapılan çalışmalar sonrası Çankırı Bayramören’e bağlı Sarıkaya köyünde büyük bir hazinenin olduğu belirlendi. Ancak bir sorun vardı. İddiaya göre hazine tılsımlıydı.

    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Yüksel Veli A. ilk olarak kendisi gibi Almanya’da yaşayan Erhan Ç. ile temasa geçti. Erhan Ç.’ye defineden söz etti, kazı esnasında büyüyü çözüp çözemeyeceğini sordu. Erhan Ç. ise konuyla ilgili ‘uzmanlığı’ olmadığını ancak yakın arkadaşı İsa P. ile görüşebileceğini söyledi. Bir dönem Almanya’da gönüllü olarak imamlık yapan ve büyüyü etkisiz hale getirebileceğini belirten İsa P. ile Erhan Ç., 22 Ekim’de Türkiye’ye geldi.

    Jandarma şüphelendi

    © AA /
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    Toplam 8 kişi, 24 Ekim günü akşam saatlerinde definenin olduğu bölgeye gitti. Definenin olduğu yerin tespiti için iki profesyonel dedektör de kullanıldı. Yer tespiti sonrası iş makinesi devreye girdi. Genişliği 3 derinliği 5 metre olan bir çukur kazıldı. Bu esnada Almanya’dan gelen Erhan Ç., jandarma ekiplerine karşı uyarmak için gözcülük yaparken İsa P. ise kazı başında sürekli ayet okudu. Zira İsa P.’nin görevi tılsımı bozmaktı. Kazı 3 saat kadar sürdü. Bu esnada bir jandarma ekibi bölgeden geçti. Ekip, ilk olarak Erhan Ç.’yi gördü. Jandarma Erhan Ç.’nin şüpheli hareketleri sonrası bölgedeki devriye sayısını arttırdı. Kısa süre sonra başka bir noktada Maksut ve Ali T. kardeşler başka bir aracın içinde yakalandı.

    ‘Mantar için geldim’

    Kazı yapan ekipten 3 kişi ise başka bir yöne doğru gitti. Şüphelilerin, kaçak kazı için bölgede olduğunu belirleyen jandarma ekipleri geniş bir bölgede arama başlattı. Saat 20.30 sıralarında İsa P. Jandarma’ya ait telefonu arayarak mantar toplamak üzere bölgeye geldiği arkadaşı Erhan Ç.’yi kaybettiğini söyledi. Jandarma ekipleri İsa P.’nin bulunduğu köye giderek kendisini aldı.

    © DHA /
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    Saat 21.20’de ise Harmancık köyü muhtarı, jandarmayı aradı. Gidecekleri yere ilişkin bilgi soran 3 kişinin içinde olduğu otomobil ile ilgili bilgi verdi. Gelen bu bilgi sonrası Ümit S., Özkan S. ve Teyip T.’nin içinde olduğu otomobil durduruldu ve 3 şüpheli ilçe jandarmaya götürüldü. Şüpheliler verdikleri ifadelerde çelişkili bilgiler verdi. Birçoğu birbirlerini tanımadığını söyledi. Ancak şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmalarına ulaşan Jandarma görevlileri, kazı öncesi bir araya geldikleri dinlenme tesisindeki kamera kayıtlarına da ulaştı.

    13 yüzük ve 63 sikke

    Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 13 yüzük, 63 de sikke (sabit değerli para) bulundu. Kazı esnasında kullanılan dedektör ve iş makinesine da el konulurken Bayramören İlçe Jandarma Komutanlığı’nca 8 kişi hakkında hazırlanan fezleke savcılığa gönderildi. Fezlekede şüpheliler, Kültür ve Tabiat Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyor. 8 define avcısı, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

     

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    Etiketler:
    WhatsApp, Türkiye, imam, Hazine, Sarıkaya, Çankırı, Almanya
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