İletişim Başkanı Altun: Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadelede başarı örneği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD’in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasını, "Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarındaki başarısının bir başka örneği" olarak değerlendirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ideolojisi ve kaynağına bakmaksızın terörle mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Turkey's fight against terror regardless of its ideology or origin continues unabated.



The arrest of al-Baghdadi's sister is yet another example of the success of our counter-terrorism operations. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2019

​"Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz" ifadelerini kullanan Altun, IŞİD ile mücadeledeki kararlılık konusunda Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapıldığına dikkati çekti.

Much dark propaganda against Turkey has been circulating to raise doubts about our resolve against Daesh.

We have been leading in the fight against terrorism in all its forms.



Our strong counter-terrorism cooperation with like-minded partners can never be questioned. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2019

​

Türkiye'nin ‘terörün her türüyle mücadelede başı çektiğine’ işaret eden Altun, bu konuda aynı fikirde olunan ortaklarla kurulan güçlü terörle mücadele iş birliğinden asla şüphe edilemeyeceğinin altını çizdi.

‘Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraşıyorlar’

Altun, Washington'daki bazı çevrelerin, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraştığını kaydetti.

Certain circles in Washington are working hard to make the US-Turkey partnership unworkable.



We hope a cool-headed approach that understands the true value of alliances will prevail in the end.



The decision for the November visit ultimately lies with our President. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2019

​

Sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umduğunu ifade eden Altun, Kasım ayında ABD'yi ziyaret etme kararının, tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğine bir karar olduğuna vurgu yaptı.

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerinin altını çizen Altun, "Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır.

The two presidents will meet whenever they see fit.



The communication between them has been very candid.



They will continue to discuss issues of mutual interest with the same level of openness in the future as they deem appropriate. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 4, 2019

​

Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.