Batman Valiliği'nden sosyal medyada bir çocuğun zorla gözaltına alındığı görüntülerle ilgili açıklama

Batman Valiliği sosyal medyada bir çocuğun zorla gözaltına alındığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı: "Çocuk görevlilerimizce muhafaza altına alındı. Herhangi bir olumsuzluk yok."

Twitter’da 11 yaşındaki bir çocuğun çekiştirilerek polislerce götürülmeye çalıştığı görüntülerinin yayılması üzerine olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıklayan Batman Valiliği, "Olay yerinde çocuğun korkmasından dolayı çevrede bulunan ve konuya vakıf olmayan vatandaşlar konuya müdahil olmalarına engel olunmuştur" dedi.

Batman Valiliği sosyal medyada otomobil camı silen bir çocuğun zorla gözaltına alındığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.



Valilik: M.Y İsimli çocuk ailesine gerekli cezai işlem uygulanması ve teslimi amacıyla Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir. pic.twitter.com/rpXXIVYDE6 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) November 5, 2019

​Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edilen çocuğun Suriyeli olduğu öğrenildi. Zabıtaya teslim edilen çocuğun babasına Kabahatlar Kanunu’ndan 153 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada olayın pazar günü saat 21.00 sularında gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince kavşak, caddelerde ve sokakta çalışan/çalıştırılan/dilendirilen ve suça sürüklenen çocuklara yönelik rutin yapılan denetimlerde dört çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir. Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Olay yerinde çocuğun korkmasından dolayı çevrede bulunan ve konuya vakıf olmayan vatandaşlar konuya müdahil olmalarına engel olunmuştur. Vatandaşlara konunun aktarılması üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılarak kimliği daha sonra tespit edilen M.Y İsimli çocuk ailesine gerekli cezai işlem uygulanması ve teslimi amacıyla Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir."